سعید سهیلی خطاب به ترامپ نوشت:
درب چاههای نفت ایران به روی تو و هر بیگانهای بسته است
به گزارش ایلنا، سعید سهیلی، کارگردان سینما در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، به خاک ایران در یادداشتی نوشت:
«ترامپ بعد از ونزوئلا در پی بلعیدن چاه های نفت ایران است، ما به او میگوییم درب چاههای نفت ایران به روی تو و هر بیگانهای بسته اما درب چاههای فاضلاب ما به رویت باز است، آن هم نه برای بردن... فقط برای خوردن، نوش جان و گوارای وجودت...»