بیانیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای انتخاب رهبر سوم انقلاب
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، بیانیه داد.
متن بیانیه:
بسم الله الرحمن الرحیم
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و درود بر روح بلند امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همصدا با ملت شریف ایران اسلامی، انتخاب و معرفی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) بهعنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی را به پیشگاه ملت ایران و امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکند.
این رخداد الهی که در سایهی رحمت و هدایت خداوند سبحان و با محبت خاص اهل بیت (علیهمالسلام) رقم خورد، با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام شهید سید علی خامنهای و جمعی از شهدای نظامی، هستهای و مردم بیدفاع ایران اسلامی، موجی از شادی، اطمینان و امید در دل مردم مؤمن و انقلابی ایران ایجاد کرد و در برابر دشمنان اسلام و ایران، پیام اقتدار، وحدت و استمرار مسیر انقلاب را به نمایش گذاشت.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به همراه جامعه هنرمندان، اهالی فرهنگ، رسانه و فعالان هنر متعهد انقلاب اسلامی، ضمن بیعت و اطاعت کامل از رهبر معظم انقلاب، آمادگی خود را برای پشتیبانی فرهنگی و هنری از آرمانهای نظام اسلامی و تداوم مسیر نورانی ولایت فقیه اعلام میدارد.
ما هنرمندان و متولیان فرهنگ در پایتخت انقلاب، با عزمی راسخ و قلبی مالامال از ایمان، پیمان میبندیم تا با خلاقیت، هنر پاک و رسانه مسئولانه، پیام حقیقت، امید و عزت انقلاب اسلامی را در جامعه برافرازیم.
والعاقبة للمتقین
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
در همراهی با هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه