بیانیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای انتخاب رهبر سوم انقلاب
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، بیانیه داد.

به گزارش ایلنا،  به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیانیه صادر کرد. 

متن بیانیه‌:

بسم الله الرحمن الرحیم

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و درود بر روح بلند امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هم‌صدا با ملت شریف ایران اسلامی، انتخاب و معرفی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی را به پیشگاه ملت ایران و امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

این رخداد الهی که در سایه‌ی رحمت و هدایت خداوند سبحان و با محبت خاص اهل بیت (علیهم‌السلام) رقم خورد، با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله  العظمی امام شهید سید علی خامنه‌ای و جمعی از شهدای نظامی، هسته‌ای و مردم بی‌دفاع ایران اسلامی، موجی از شادی، اطمینان و امید در دل مردم مؤمن و انقلابی ایران ایجاد کرد و در برابر دشمنان اسلام و ایران، پیام اقتدار، وحدت و استمرار مسیر انقلاب را به نمایش گذاشت.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به همراه جامعه هنرمندان، اهالی فرهنگ، رسانه و فعالان هنر متعهد انقلاب اسلامی، ضمن بیعت و اطاعت کامل از رهبر معظم انقلاب، آمادگی خود را برای پشتیبانی فرهنگی و هنری از آرمان‌های نظام اسلامی و تداوم مسیر نورانی ولایت فقیه اعلام می‌دارد.

ما هنرمندان و متولیان فرهنگ در پایتخت انقلاب، با عزمی راسخ و قلبی مالامال از ایمان، پیمان می‌بندیم تا با خلاقیت، هنر پاک و رسانه مسئولانه، پیام حقیقت، امید و عزت انقلاب اسلامی را در جامعه برافرازیم.

والعاقبة للمتقین

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

در همراهی با هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه

