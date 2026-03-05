محمدعلی باشهآهنگر:
وقت دفاع و ایستادگی و حماسه است
محمدعلی باشهآهنگر، کارگردان سینما در پی شهادت آیتالله خامنهای و مقاومت مردم ایران در برابر دشمن یادداشتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این یادداشت آمده است:
«حالا که این مطلب را مینویسم بمباران به اوجش رسیده است. بیش از ۱۳۰ شهر کشورم زیر سنگینترین حملات ایستاده و دردانههای عزیزی از دست داده است. از فرمانده کل قوا که در تاریخ نمونهاش کم نظیر بود و جانش را برای اعتلای کشور و دین تقدیم کرد، تا نوگلان دبستانی در میناب عزیز و دختران قهرمان در لامرد و مرزبانان شجاع و مردم بیگناه در بیمارستانها و مساجد و خانهها.
به گمانم اینبار با گذشته فرق اساسی کرده است. تصمیم دارند کشور را به تجزیه بکشانند و حرفی را که دهههاست به دنبال آن هستند، اجرایی کنند. تنها یک چیز از این نقشه جلوگیری میکند، باید پشت به پشت هم داده و با توکل برخدای مهربان که همیشه حامی مردم داغدیده ایران بوده و انشاءالله در آینده هم خواهد بود، از کشور دفاع کنیم و ...
اطمینان دارم که در این راه سخت پیروز واقعی مردم خواهند بود. هر چند دل همه ما داغدار است و عزادار هستیم اما، حالا وقت شیون و زاری نیست وقت دفاع و ایستادگی و حماسه است. خدای مهربان برایمان کافی است و او در سختترین زمان یاریمان خواهد کرد.»