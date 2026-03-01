«رهبر شهید» روی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نقش بست

در پی شهادت سید سالار شهیدان انقلاب اسلامی شهید امام سید علی حسینی خامنه‌ای، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به طرحی از «رهبر شهید» اختصاص پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، در پی شهادت سید سالار شهیدان انقلاب اسلامی شهید امام سید علی حسینی خامنه‌ای توسط آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی، شامگاه یکشنبه ۱۰ اسفند، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با حضور پر شور مردم انقلابی و عزادار رونمایی شد.

روی دیوارنگاره «رهبر شهید» جمله‌ «خدای خامنه‌ای زنده است ای مردم» نقش بسته است.

طراح نوشتار این دیوارنگاره را مسعود نجابتی انجام داده و طراحی گرافیک آن برعهده محسن کربلایی‌زاده است.

