«رهبر شهید» روی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نقش بست

به گزارش ایلنا، در پی شهادت سید سالار شهیدان انقلاب اسلامی شهید امام سید علی حسینی خامنه‌ای توسط آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی، شامگاه یکشنبه ۱۰ اسفند، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با حضور پر شور مردم انقلابی و عزادار رونمایی شد.

روی دیوارنگاره «رهبر شهید» جمله‌ «خدای خامنه‌ای زنده است ای مردم» نقش بسته است.

طراح نوشتار این دیوارنگاره را مسعود نجابتی انجام داده و طراحی گرافیک آن برعهده محسن کربلایی‌زاده است.