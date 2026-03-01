«رهبر شهید» روی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نقش بست
کد خبر : 1757513
به گزارش ایلنا، در پی شهادت سید سالار شهیدان انقلاب اسلامی شهید امام سید علی حسینی خامنهای توسط آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی، شامگاه یکشنبه ۱۰ اسفند، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با حضور پر شور مردم انقلابی و عزادار رونمایی شد.
روی دیوارنگاره «رهبر شهید» جمله «خدای خامنهای زنده است ای مردم» نقش بسته است.
طراح نوشتار این دیوارنگاره را مسعود نجابتی انجام داده و طراحی گرافیک آن برعهده محسن کربلاییزاده است.