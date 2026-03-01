به گزارش ایلنا، یکی از غزل‌های آیت‌الله شهید امام خامنه‌ای که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، به شرح زیر است:

دل را ز بی‌خودی سرِ از خود رمیدن است

جان را هوای از قفس تن پریدن است

از بیم مرگ نیست که سرداده‌ام فغان

بانگ جرس زشوقِ به منزل رسیدن است

دستم نمیرسد که دل از سینه برکنم

باری علاجِ شوق گریبان دریدن است

شامم سیه‌تر است ز گیسوی سرکِشت

خورشید من برآی که وقت دمیدن است

سوی توای خلاصه‌ی گلزار زندگی

مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است

