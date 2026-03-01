خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غزلی از آیت‌الله شهید امام خامنه‌ای

کد خبر : 1757389
لینک کوتاه کپی شد.

بیتی از یکی از غزل‌های مقام معظم رهبری که در شبکه‌های مجازی پربازدید شده است: از بیم مرگ نیست که سرداده‌ام فغان/ بانگ جرس زشوقِ به منزل رسیدن است

به گزارش ایلنا، یکی از غزل‌های آیت‌الله شهید امام خامنه‌ای که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، به شرح زیر است: 

دل را ز بی‌خودی سرِ از خود رمیدن است

جان را هوای از قفس تن پریدن است

از بیم مرگ نیست که سرداده‌ام فغان

بانگ جرس زشوقِ به منزل رسیدن است

دستم نمیرسد که دل از سینه برکنم

باری علاجِ شوق گریبان دریدن است

شامم سیه‌تر است ز گیسوی سرکِشت

خورشید من برآی که وقت دمیدن است

سوی توای خلاصه‌ی گلزار زندگی

مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل