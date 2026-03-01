غزلی از آیتالله شهید امام خامنهای
کد خبر : 1757389
بیتی از یکی از غزلهای مقام معظم رهبری که در شبکههای مجازی پربازدید شده است: از بیم مرگ نیست که سردادهام فغان/ بانگ جرس زشوقِ به منزل رسیدن است
به گزارش ایلنا، یکی از غزلهای آیتالله شهید امام خامنهای که در شبکههای مجازی منتشر شده، به شرح زیر است:
دل را ز بیخودی سرِ از خود رمیدن است
جان را هوای از قفس تن پریدن است
از بیم مرگ نیست که سردادهام فغان
بانگ جرس زشوقِ به منزل رسیدن است
دستم نمیرسد که دل از سینه برکنم
باری علاجِ شوق گریبان دریدن است
شامم سیهتر است ز گیسوی سرکِشت
خورشید من برآی که وقت دمیدن است
سوی توای خلاصهی گلزار زندگی
مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است