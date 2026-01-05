خبرگزاری کار ایران
«سهمانه» جایگزین شارژ ساختمان شد

​فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «سهمانه» را به جای «شارژ ساختمان» مصوب کرده است.

به گزارش ایلنا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «سهمانه» را به جای «شارژ ساختمان» مصوب کرده است.

شارژ ساختمان در واقع سهم هر یک از مالکان واحدها از هزینه‌های مشترک ساختمان مثل برق مشاعات، نظافت راه‌پله، آسانسور، نگهبانی، بازرسی فنی، بیمه و سایر هزینه‌هایی است که برای نگهداری قسمت‌های مشترک مصرف می‌شود. شارژ ساختمان در دنیای امروز و با گسترش آپارتمان‌نشینی از واژه‌هایی است که بارها و بارها به زبان آورده می‌شود و حالا این واژه باوجود آنکه به زبان عامه مردم راه یافته، معادلی برایش ساخته شده است. نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره این برابرواژه گفته است: در واقع شما یک سهم ماهانه می‌پردازید بنابراین فرهنگستان آمده است با پسوند «ـانه»، «سهمانه» را برای شارژ ساختمان به تصویب رسانده است.

 

