خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر در سطح‌ هوشیاری «رضا امیرخانی»

تغییر در سطح‌ هوشیاری «رضا امیرخانی»
کد خبر : 1737333
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از پزشکانی که روند درمان «رضا امیرخانی» را دنبال می‌کند، گفت: با اینکه در روزهای گذشته دوبار چشم‌های امیرخانی باز شده است، اما تازمانی که این مساله به قدر کافی تکرار نشود از نظر آماری قابل اتکا نیست تا بتوان اسمش را دقیقا بالارفتن سطح هوشیاری گذاشت.

به گزارش ایلنا، احمد محبی‌آشتیانی پزشکی که با ارسال صدا در سایت رسمی رضا امیرخانی نویسنده، مردم را از آخرین وضعیت او مطلع می‌کند، در فایل صوتی که یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ منتشر کرد، با اشاره به جراحی‌هایی که در ۱۰ روز گذشته برای امیرخانی انجام شده است، توضیح داد: دو جراحی عمده برای تثبیت و رسیدگی به شکستگی‌های استخوان بازو و ساق پا به شکل موازی و هم‌زمان انجام شدند و رضایت بخش بودند. در هقته گذشته این نویسنده دچار عفونت مختصری شد که مدیریت و رفع شد.

این دوست امیرخانی با تاکید به اهمیت سطح هوشیاری برای دوستداران این نویسنده، توضیح داد: می‌دانم که برای دوستداران امیرخانی بیش از هر چیزی مهم است که درباره هوشیاری او اطلاع داشته باشند، همواره تاکید داشتم که بهبود آسیب‌های این‌چنینی کُند و تدریجی انجام می‌شود و همین کندی باعث می‌شود که تشخیص تغییرات بالینی دشوار و نامطمئن باشد. برای مثال طی دو اسکنی که در ۱۰ روز گذشته انجام شد، علائم بهبود وضعیت و کاهش اِدِم (به انگلیسی: Edema تجمع غیرطبیعی آب موجود در پلاسما در فضای میان بافتی، زیر پوست و حفره‌های بدن ) کاملا واضح است و به چشم می‌آید اما بهبود علائم بالینی آنقدر محسوس نبود که بتوان آن‌ها را با قاطعیت اعلام کرد.

او با اعلام اینکه بازشدن چشم‌ها که شاخص تعیین کننده در سطح هوشیاری است، افزود: در روزهای باز شدن چشم دوبار مشاهده و گزارش شده است، اما تازمانی که به قدر کافی تکرار نشود از نظر آماری قابل اتکا نیست تا بتوان اسمش را دقیقا بالارفتن سطح هوشیاری گذاشت. بنابر این عذر مرا بپذیرید اگر گاهی گزارش‌های من دیرتر اعلام می‌شود و برای سلامتی همه هموطنان دعا می‌کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی