تغییر در سطح‌ هوشیاری «رضا امیرخانی»

به گزارش ایلنا، احمد محبی‌آشتیانی پزشکی که با ارسال صدا در سایت رسمی رضا امیرخانی نویسنده، مردم را از آخرین وضعیت او مطلع می‌کند، در فایل صوتی که یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ منتشر کرد، با اشاره به جراحی‌هایی که در ۱۰ روز گذشته برای امیرخانی انجام شده است، توضیح داد: دو جراحی عمده برای تثبیت و رسیدگی به شکستگی‌های استخوان بازو و ساق پا به شکل موازی و هم‌زمان انجام شدند و رضایت بخش بودند. در هقته گذشته این نویسنده دچار عفونت مختصری شد که مدیریت و رفع شد.

این دوست امیرخانی با تاکید به اهمیت سطح هوشیاری برای دوستداران این نویسنده، توضیح داد: می‌دانم که برای دوستداران امیرخانی بیش از هر چیزی مهم است که درباره هوشیاری او اطلاع داشته باشند، همواره تاکید داشتم که بهبود آسیب‌های این‌چنینی کُند و تدریجی انجام می‌شود و همین کندی باعث می‌شود که تشخیص تغییرات بالینی دشوار و نامطمئن باشد. برای مثال طی دو اسکنی که در ۱۰ روز گذشته انجام شد، علائم بهبود وضعیت و کاهش اِدِم (به انگلیسی: Edema تجمع غیرطبیعی آب موجود در پلاسما در فضای میان بافتی، زیر پوست و حفره‌های بدن ) کاملا واضح است و به چشم می‌آید اما بهبود علائم بالینی آنقدر محسوس نبود که بتوان آن‌ها را با قاطعیت اعلام کرد.

او با اعلام اینکه بازشدن چشم‌ها که شاخص تعیین کننده در سطح هوشیاری است، افزود: در روزهای باز شدن چشم دوبار مشاهده و گزارش شده است، اما تازمانی که به قدر کافی تکرار نشود از نظر آماری قابل اتکا نیست تا بتوان اسمش را دقیقا بالارفتن سطح هوشیاری گذاشت. بنابر این عذر مرا بپذیرید اگر گاهی گزارش‌های من دیرتر اعلام می‌شود و برای سلامتی همه هموطنان دعا می‌کنیم.

