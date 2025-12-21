بازیگر فیلم سینمایی «نه» در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
کاراکتر «سونا» با روحیاتم سازگار نبود/ اولین تجربه سینمایی سختترین تجربهام شد
مایا غضنفری، بازیگر فیلم سینمایی «نه»، از چالشهای ایفای نقش «سونا» و دشواریهای نخستین تجربه خود در یک فیلم بلند سینمایی گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم سینمایی «نه» ساخته شاهین رشیدی پس از گذشت هشت سال، در سینما آنلاین فیلمنت اکران شده است.
مایا غضنفری، بازیگر این فیلم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نخستین تجربه بازیگری خود در سینما گفت: بازی در فیلم «نه» اولین تجربه من در یک فیلم بلند سینمایی بود که حدود هشت سال پیش اتفاق افتاد و برایم اهمیت زیادی داشت.
او ادامه داد: آشنایی من با شاهین رشیدی پیش از این پروژه و در فضای تئاتر شکل گرفته بود و همین شناخت باعث شد پیشنهاد ایفای نقش «سونا» به من داده شود. فیلمنامه را بسیار دوست داشتم و فضای فیلم برایم جذاب بود، به همین دلیل این پیشنهاد را پذیرفتم. من تنها بازیگر فیلم «نه» بودم که با دیگر بازیگران همدانشگاهی یا همتیمی نبودم. یادم است شب قبل از رفتن به لوکیشن از شدت هیجان خوابم نمیبرد و این تجربه، اعتمادبهنفس خوبی به من داد که در ادامه مسیر حرفهایام بسیار تأثیرگذار بود.
این بازیگر درباره چالش اصلی خود در این فیلم توضیح داد: سختترین بخش بازی برای من، فاصله زیاد میان شخصیت «سونا» و شخصیت واقعیام بود؛ چراکه طبق فیلمنامه باید نقش فردی درونگرا را ایفا میکردم، در حالی که خودم ذاتاً برونگرا هستم.
غضنفری در ادامه با اشاره به شرایط فیلمبرداری گفت: لوکیشن بکر و شرایط جوی خاص کمک میکرد راحتتر در نقش فرو برویم. فیلمبرداری اغلب از شب تا صبح انجام میشد و این مسئله علاوه بر تأثیرگذاری بر فضای فیلم، از نظر روانی نیز روی بازیگران اثر میگذاشت و به پیشروی بهتر روند فیلمبرداری کمک میکرد.
وی با اشاره به تجربه دوری از خانواده در جریان این پروژه تصریح کرد: برای اولینبار بود که حدود دو هفته از خانواده دور میماندم. این تجربه در کنار فضای جنگلی و دور از تکنولوژی لوکیشن، ناخودآگاه من را وارد اتمسفر ترسناک فیلم میکرد؛ فضایی که دقیقاً مطابق برنامهریزیهای کارگردان برای ساخت این اثر بود و به باورپذیر شدن بازیها کمک میکرد.
این بازیگر درباره سختترین سکانس خود در فیلم توضیح داد: سکانس مرگ شخصیت من باید نزدیک به طلوع خورشید ضبط میشد و به دلیل محدودیت زمان، فرصت اشتباه وجود نداشت. همین موضوع باعث اضطراب زیادی برای من شده بود. از آنجا که تا آن زمان تجربه بازی در چنین موقعیتی را نداشتم، تصمیم گرفته شد دوربین از بالا و با فاصله زیاد فیلمبرداری کند؛ چراکه از این زاویه، تصویر کلیتر ثبت میشد، جزئیات کمتر به چشم میآمد و در عین حال سکانس طبیعیتر و تأثیرگذارتر از کار درآمد.
غضنفری با نگاهی به بازی خود پس از گذشت چند سال گفت: امروز که بعد از هشت سال به بازی خودم در فیلم «نه» نگاه میکنم، نقدهای زیادی به آن دارم، اما با توجه به تجربه محدودی که آن زمان داشتم، اعتمادی که به من شد برایم بسیار ارزشمند است. اگر به گذشته برگردم، قطعاً اصلاحات زیادی روی کاراکترم انجام میدهم.
وی در پایان درباره نسخه نهایی اکرانشده فیلم بیان کرد: نسخهای که در گروه «هنر و تجربه» و همچنین در اکران آنلاین فیلمنت به نمایش درآمد، نسبت به فیلمنامه اولیه تغییرات زیادی داشت که دلیل آن حذف نزدیک به یک ساعت از فیلم بود. با این حال، با شناختی که از تواناییهای کارگردان داشتم، مطمئن بودم نسخه نهایی منطق روایی خود را حفظ میکند و امروز از نتیجه کار رضایت دارم.