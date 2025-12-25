خبرگزاری کار ایران
«آتش و عشق» منتشر شد
کتاب «آتش و عشق» نوشته محمددبیری روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «آتش و عشق» نوشته محمد دبیری توسط نشر بید،‌ منتشر شد.

در توضیحات این اثر مکتوب آمده است: 

«آتش و عشق» نوشتهٔ محمد دبیری، رمانی است که در قالب داستانی بلند، زندگی یک پزشک جوان و جویای نام را روایت می‌کند. این اثر در فضای معاصر و با ارجاع به رخدادهای اجتماعی و فرهنگی، به بررسی هویت، عشق، مهاجرت و دغدغه‌های انسانی می‌پردازد. ساختار کتاب مبتنی بر روایت اول‌شخص است و خواننده را با ذهنیات و خاطرات شخصیت اصلی همراه می‌کند. در این رمان، مرز میان واقعیت و خیال بارها جابه‌جا می‌شود و نویسنده با بهره‌گیری از عناصر سینمایی، خاطره‌نویسی و گفت‌وگو، فضایی چندلایه و پرتعلیق خلق کرده است. «آتش و عشق» با تمرکز بر تجربه‌های زیستهٔ شخصیت‌ها، به‌ویژه در بستر مهاجرت و مواجهه با فرهنگ‌های متفاوت، تصویری از کشمکش‌های درونی و بیرونی انسان معاصر ارائه می‌دهد. این کتاب با روایتی خطی اما پر از بازگشت به گذشته و آینده، مخاطب را به سفری درونی و بیرونی می‌برد و در عین حال، به مسائل اجتماعی، اخلاقی و فلسفی نیز نظر دارد.

گفتنی است رمان «آتش و عشق» در چاپ اول خود با شمارگان پانصد نسخه به قیمت صدوپنجاه هزارتومان در دسترس علاقمندان به ادبیات داستانی قرار گرفته است.

