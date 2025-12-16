به گزارش ایلنا، کتاب «دین به چه در می‌خورد؟» به قلم سید مهدی شجاعی و منتشرشده توسط انتشارات نیستان هنر به چاپ ششم رسید.

از مهم‌ترین پرسش‌های هستی‌شناسانه‌ی انسان در طول تاریخ، همان پرسش‌های بنیادینی است که شاعر نامدار ایرانی، مولانا، در این بیت زیبا مطرح می‌کند:

«از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟

به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم؟»

یکی از راه‌های پاسخ دادن به این پرسش‌ها، دین است. ادیان و پیامبران الهی در طول قرن‌ها کوشیده‌اند برای این دغدغه‌های انسانی پاسخی روشن ارائه دهند. اما پرسش مهم این است که آیا پاسخ‌های دین در دنیای امروز نیز کارایی دارند؟ آیا انسان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی همچنان می‌تواند پاسخ پرسش‌های بنیادین خود را در دین بیابد؟ همچنین ارتباط میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته با دین چیست و چه نسبتی میان این دو برقرار است؟

در کتاب «دین به چه درد می‌خورد؟» نویسنده با زبانی ساده و روان در ۸ فصل به این پرسش‌ها می‌پردازد. شاید حجم کوچک کتاب — تنها ۵۶ صفحه — شما را شگفت‌زده کند و این سؤال را پیش بیاورد که چگونه می‌توان چنین پرسش‌های بزرگی را در این تعداد صفحه پاسخ داد. اما اگر اندکی تأمل کنید و کتاب را بخوانید، درمی‌یابید که نویسنده در همین صفحات محدود، سرنخ‌هایی ارزشمند و تأمل‌برانگیز برای فهم بهتر این موضوعات ارائه کرده است.

در متن پشت جلد کتاب با این سوال مواجه می‌شویم: «در جهان امروز، هرچه تمدن و پیشرفت و قدرت و توسعه است که با دین میانه‌ای ندارند و هر چه فقر و بدبختی و فلاکت و ظلم و تبعیض است، نصیب کشورهایی است که اهل اعتقاد به دین و مذهبند. و حالا سوال اساسی این است که رمز و راز پیشرفت و مو فقیت کشورهای بی‌اعتقاد به دین از یک سو، از سوی دیگر علل و دلایل عقب ماندگی کشورهای مسلمان و متعقد و متدین چیست؟!»

