مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد مطرح کرد؛

دوسالانه کاریکاتور بدست دغدغه‌مندان این حوزه اجرا می‌شود

دوسالانه کاریکاتور بدست دغدغه‌مندان این حوزه اجرا می‌شود
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ درخصوص حمایت‌های این مرکز از برگزاری دوازدهمین دوسالانه کاریگاتور تهران، گفت: این رویداد به همه جامعه کاریکاتور ایران تعلق دارد. مهم است که دفتر از این مهم صیانت کند و تا جای ممکن از حوزه اجرا فاصله بگیرد تا این رویداد به دست خود دغدغه‌مندان طراحی و اجرا شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری دوازدهمین دوسالانه بین‌ المللی کارتون و کاریکاتور تهران، آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاست گزاری  دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران، درخصوص نمایش چندلایه دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران، اظهار داشت: اصطلاح چند لایه شاید اصطلاح درستی برای این موضوع نباشد ولی مقصود این است که صرف نمایش دستاوردهای دوسالانه کاریکاتور در یک نمایشگاه چند هفته‌ای نمی‌تواند بزرگی و شکوه این رویداد را منعکس کند. 

وی افزود: از طرف دیگر واقعا محتوای تولید شده در چنین رویدادی باید در بخش‌های مختلف اجتماعی دیده شود تا بتوانیم بگوییم که این رویداد به اهداف خود نزدیک شده است. 

مهدی‌زاده ادامه داد: نمایشگاه همزمان در استان‌های دیگر، نمایشگاه در سکوها و فضای مجازی، انتشار گسترده کتاب رویداد با کمک حامیان متنوع و ارائه آثار این نمایشگاه در رسانه‌های مختلف می‌تواند مثالی از نمایش چندلایه آثار و نتایج دوسالانه کاریکاتور تهران باشد. 

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ تصریح کرد: البته واقعاً لزومی ندارد فکر کنیم که انعکاس تصاویر و آثار این دوسالانه صرفاً محدود به دوره برگزاری است. این آثار می‌تواند مدت‌ها الهام بخش هنرمندان و علاقه‌مندان باشد. 

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه نمایش یکباره آثار دوسالانه کاریکاتور، پاسخگوی ظرفیت واقعی این رویداد نیست، بیان کرد: این رویداد یک گردهمایی بسیار بزرگ از هنرمندان این حوزه است و صرف نمایش آن در دوره برگزاری واقعاً نمی‌تواند ارائه دهنده واقعی ظرفیت آن باشد. واقعا نمایشگاه این رویداد می‌تواند در عرصه‌های مختلف تکرار شود. 

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد اعضای شورای سیاست گزاری نیز این بود که این رویداد به صورت همزمان در استان‌های مختلف نمایش داده شود. فضای مجازی ظرفیت بزرگ‌تری برای دیده‌شدن آثار دارد که کمتر از آن بهره برده‌ایم. 

رییس شورای سیاستگزاری دوسالانه دوازدهم کاریکاتور در مورد احیای جایگاه بین‌المللی دوسالانه کاریکاتور، با توجه به وقفه زمانی پیش آمده نسبن به رویداد قبلی، توضیح داد: خوشبختانه همینکه این دوسالانه استمرار داشته باشد جایگاه آن بازخواهد گشت. 

مهدی‌زاده تصریح کرد: داروان، شورای سیاستگزاری و دست‌اندرکاران این رویداد همگی شخصیت‌ها و ظرفیت‌های بین المللی بزرگی هستند. اما قطعاً با تعامل بیشتر با سایر نمایشگاه‌ها و رویداد و مخصوصاً احیای خانه کاریکاتور می‌توان بسیاری از کمبودها را جبران کرد. ظرفیت سکوی ایران کارتون بسیار باید جدی گرفته شود. امید که با حضور داوران خارجی که هر کدام خود اتصال خوبی به بزرگترین رویدادهای جهانی دارند به این مهم کمک شایان توجهی بکند. 

وی با اشاره به تاثیرات چندسال وقفه در برگزاری این رویداد، خاطرنشان کرد: بزرگترین تأثیر همین محرومیت جامعه هنری ایران از آن است که به یاری خداوند این نیز به سر آمده، اما خوشبختانه با همدلی بی‌نظیر اهالی این هنر ناب، از تمام غفلت‌ها و کمبودها عبور خواهیم کرد. 

مهدی زاده افزود: قطعاً بعد از برگزاری این رویداد نیازمند بازنگری و آسیب‌شناسی هستیم. باید ببینیم وقفه یادشده چه تأثیراتی داشته است و برای دوره‌های بعدی، ترمیم لازم صورت بپذیرد.   

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی درخصوص برنامه‌های پیشنهادی برای کیفیت بخشی گسترده این رویداد در صورت تزریق بودجه تکمیلی، گفت: سعی در اضافه کردن برنامه‌های جنبی مثل نشست‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های مربوط هستیم. مشارکت و حضور سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بسیار ظرفیت بزرگی برای این رویداد است. امیدوارم که بتوانیم این مهم را به صورت یک سنت حفظ کنیم.

انتهای پیام/
