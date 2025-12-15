آمادگی وزارت نفت و میراث فرهنگی برای واگذاری بناهای تاریخی به اتاق بازرگانی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان دستگاه‌های دولتی در این نشست پس از شنیدن نظرات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی ایران بر آمادگی جدی دولت برای حمایت کامل از سرمایه گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در مرمت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور تاکید کردند.

این نخستین بار است که اتاق بازرگانی ایران تصمیم به جذب سرمایه برای مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی کشور با هدف حفاظت از داشته های تاریخی و جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی کشور در اثر بی توجهی رهاشدگی این آثار به دلیل نبود بودجه و اعتبار کافی گرفته است.

درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با ترک فعل دستگاه ها در مرمت آثار تاریخی

علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در این نشست، اتاق بازرگانی ایران را مهمترین سازمان اقتصادی بزرگ کشور خواند که می تواند نقش جدی در حفظ آثار تاریخی ایران داشته باشد.

او با اعلام حمایت کامل دولت و وزارت میراث فرهنگی در همکاری با اتاق بازرگانی ایران برای مرمت و احیای بناهای تاریخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران خواست با جدیت بر موضوع احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور ورود کنند و از مزیت های حمایتی و تسهیلاتی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی بهره مند شوند.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: ۱۴ هزار بنای تاریخی در کشور وجود دارد که 2 هزار بنا از این تعداد در تملک وزارت میراث فرهنگی است و ۱۲ هزار بنای دیگر در اختیار سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است.

معاون میراث فرهنگی کشور در جمع نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در مرمت و احیای بناهای تاریخی افزود: در وزارت میراث فرهنگی چندین توافقنامه برای مرمت بناهای تاریخی با سازمان اوقاف نوشته شده و ما نیز چندین مرتبه در مراجعه به مجلس و بخش های دیگر موضوع مرمت بناهای تاریخی در اختیار اوقاف را مطرح کردیم و مجلس اعلام کرد که سازمان اوقاف متعهد شده بناهای در اختیار خود را مرمت کند. اما آمار مرمت هایی که در اختیار داریم نه فقط در مورد بناهای در اختیار سازمان اوقاف که در رابطه با بناهای در اختیار دستگاه ها و وزارتخانه ها و بخش های دولتی چندان با توافقنامه های منعقد شده همخوان نیست. به همین دلیل از آقای اژه ای رییس قوه قضاییه درخواست کردیم با دستگاه‌هایی که طبق قانون اقدام به مرمت بناهای در اختیار خود نمی کنند به عنوان ترک فعل برخورد قانونی و قضایی کنند.

علی دارابی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از دستگاه ها برای مرمت آثار تاریخی در اختیار خود همت نمی کنند. البته همه با شرایط کشور آشنا هستیم و می دانیم که مساله اصلی کشور الان موضوع اقتصاد است. بنابراین اتاق بازرگانی ایران می تواند گام بزرگی برای حفاظت از آثار تاریخی کشور و بهره برداری از اماکت تاریخی بردارد.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ برای حفاظت و مرمت و احیای آثار و محوطه های تاریخی کشور ۴ همت درخواست کردیم و امروز که در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران حضور داریم باید بگویم که کمی بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان به این موضوع تخصیص یافته که بیش از نیمی از آن هم اوراق مشارکت است. بنابراین با بودجه دولتی نمی توان آثار و بناهای تاریخی کشور را سرپا نگاه داشت.

پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی برای واگذاری 20 بنای تاریخی به اتاق بازرگانی

معاون میراث فرهنگی کشور خطاب به سرمایه‌گذاران و اعضای اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای مرمت و احیای تمامی بناهای تاریخی و فرهنگی کشور نیاز است که فقط حدود 2 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته است. در این شرایط باید برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی چه کارکنیم؟

دارابی تاکید کرد: تاثیر مستقیم مرمت و احیای بناهای تاریخی کشور بر صنعت گردشگری مشهود است و به همین دلیل در کشوری مانند ایتالیا بیش از ۵ هزار تعاونی و تشکل فقط برای مرمت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی آن کشور تشکیل شده است.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام این که سال گذشته تفاهمنامه ای میان سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران برای مرمت و احیای بناهای تاریخی منعقد شد اما هنوز اجرایی نشده است اعلام کرد: اجرایی شدن این تفاهمنامه تاثیر بسیار زیادی بر احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و توسعه گردشگر کشور دارد و پیشنهاد ما این است که اتاق بازرگانی ایران براساس تفاهمنامه موجود، ۲۰ بنای تاریخی را به انتخاب خود در اختیار بگیرد و با مرمت و احیا و بهره برداری از آن ها تبدیل به الگوی مهمی برای حفاظت از آثار تاریخی کشور شود و توانمندی های خود را به رخ دستگاه ها بکشد و طبیعی است که سود حاصل از این اقدام نیز در اختیار اتاق بازرگانی و سرمایه گذاران عضو اتاق خواهد بود.

230 پروژه میراثی مشمول معافیت کامل مالیاتی است

معاون میراث فرهنگی کشور با اعلام این که اتاق بازرگانی ایران می تواند موتور محرک قوی در سرمایه گذاری سودآور بر آثار و بناهای تاریخی کشور باشد گفت: اتاق بازرگانی ایران و سرمایه‌گذاران عضو می توانند با بخشودگی مالیاتی 100 درصد سرمایه گذاری بر مرمت و احیای بناهای تاریخی را آغاز و از مزایای بهره برداری از آثار تاریخی کشور برخوردار شوند. ضمن آن که تسهیلات بسیار خوبی نیز برای سرمایه گذاران این بخش وجود دارد که می توانند از آن ها برخوردار و یک فعالیت سودآور اقتصادی را در حوزه میراث فرهنگی آغاز کنند.

او با اعلام این که هم اکنون و در توافق با سازمان امور مالیاتی کشور ۲۳۰ پروژه مرتبط با احیای بناهای تاریخی مشمول معافیت کامل مالیاتی شده اند از آمادگی وزارت میراث فرهنگی برای در اختیار قرار دادن فهرست این پروژه ها به اتاق بازرگانی ایران برای جذب سرمایه و آغاز فعالیت در نهضت اقتصادی و سودآور احیای بناهای تاریخی کشور خبر داد و گفت: همین هفته گذشته با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جلسه‌ای درخصوص دو کاروانسرایی که این ستاد برای فروش آن اقدام کرده بود برگزار شد که قرار شد یا وزارت میراث فرهنگی این دو کاروانسرا را خریداری کند یا این دو کاروانسرای ثبت جهانی شده به سرمایه‌گذاران مطمئن واگذار شود تا روند احیا و بهره برداری از آن ها را در اختیار بگیرند که اتاق بازرگانی هم می تواند برای در اختیار گرفتن این دو کاروانسرا مشارکت داشته باشد.

علی دارابی با اشاره به ضرورت احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی ایران توسط بخش خصوصی با اشاره به تسهیل روند سرمایه گذاری سودآور بر بناهای تاریخی برای سرمایه‌گذاران اعلام کرد: برای حفظ آثار تاریخی کشور فریاد می زنیم و همینجا اعلام می کنیم که وزارت میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی کشور آماده همکاری کامل با اتاق بازرگانی ایران و سرمایه گذاران عضو اتاق بازرگانی برای احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی کشور است.

صندوق احیا آماده واگذاری بناهای تاریخی به اتاق بازرگانی ایران است

برزین ضرغامی، رییس صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برای رفع موانع سرمایه گذاری بر بناهای تاریخی کشور از برگزاری همایش سرمایه گذاری بر بناهای تاریخی ایران در تاریخ 26 و 27 آذرماه برای جذب سرمایه از حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی خبر داد و با دعوت از اتاق بازرگانی ایران برای حضور در این همایش اعلام کرد: صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در توافق با سازمان بورس صندوق سرمایه گذاری خرد بر بناهای تاریخی کشور را راه اندازی می کند و اتاق بازرگانی ایران هم می تواند در چنین طرح هایی مشارکت داشته باشد.

ضرغامی افزود: صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی نیز آماده همکاری کامل با اتاق بازرگانی ایران برای واگذاری بناهای در اختیار خود به سرمایه‌گذاران عضو این اتاق است و براساس توافق های خوبی که امسال با بانک ها و موسسات مالی انجام شده است تسهیلات خوبی در اختیار سرمایه گذاران بر بناهای تاریخی قرار می گیرد تا با کمترین مشکل بتوانند این بناها را مرمت و احیا و پس از آن در قراردادهای طولانی مدت بهره برداری از آن ها را آغاز کنند.

اعلام آمادگی وزارت نفت برای واگذاری بناهای تاریخی جنوب کشور

بابک دارابی، مشاور وزیر نفت و معاون عمران مناطق نفت‌خیز جنوب کشور نیز در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به مطالبات سرمایه گذاران بخش خصوصی مبنی بر تسهیل در واگذاری بیش از یکصد بنای تاریخی در اختیار وزارت نفت در خوزستان و منطقه آزاد اروند به بخش خصوصی شامل کنسولگری انگلیس و آثار دوره صفوی تا پهلوی اول اعلام کرد: وزارت نفت نظام نامه ای برای واگذاری میراث صنعتی شامل اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان و دیگر آثار تاریخی در اختیار خود دارد. او گفت: وزارت نفت مانعی برای واگذاری بناهای تاریخی در اختیار خود برای استفاده اداری یا گردشگری ندارد و اتاق بازرگانی ایران و وزارت نفت می توانند در کارگروهی مشترک با رصد آثار در اختیار این وزارتخانه زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی بر این آثار را فراهم کنند.

معاون عمران مناطق نفت‌خیز جنوب کشور با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای حفاظت، مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی کشور اعلام کرد: وزارت نفت براساس مسئولیت اجتماعی خود در حوزه میراث فرهنگی در ۱۸ استان از ظرفیت های مدیران استان ها استفاده کرده است و عدد کمک ها به اندازه ای است که می تواند برای احیای بناهای تاریخی و اماکن باستانی مورد استفاده قرار بگیرد. اما مشکل آن است که در برخی استان ها نظیر استان فارس مدیران میراث فرهنگی هزینه پرداخت پیمان نامه ها و بیمه نامه ها برای استفاده از این بودجه را نداشتند و نیاز است که یک متولی در وزارت میراث فرهنگی برای جذب اعتبارات وزارت نفت و هزینه کرد درست آن ها وجود داشته باشد.

بابک دارابی با استقبال از پیشنهاد کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برای انعقاد تفاهمنامه همکاری در واگذاری بناهای تاریخی در اختیار این وزارت خانه در جنوب کشور به سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف توسعه گردشگری از آمادگی برای ایجاد کارگروه مشترک در بررسی بناهای موجود و واگذاری آن ها به بخش خصوصی یا سرمایه گذاران عضو اتاق بازرگانی ایران خبر داد.

نتیجه برچیدن موانع سرمایه‌گذاری مرمت و احیای بناهای تاریخی است

شهاب علی عرب، نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست با تاکید بر لزوم برچیدن موانع سرمایه گذاری بر بناهای تاریخی کشور از سوی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: تسهیل در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احیای بناهای تاریخی و همچنین طولانی‌تر کردن مدت بهره برداری از بناهای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی می تواند تاثیر زیادی بر حفظ بناهای تاریخی کشور و جلوگیری از تخریب و آسیب رسیدن به آن ها داشته باشد.

عرب از وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و صندوق احیا و بهره برداری از بناهای نتاریخی خواست شرایطی را فراهم کنند تا اتاق بازرگانی ایران و سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی ترغیب شوند.

او افزود: در صورت تسهیل سرمایه گذاری بر بناهای تاریخی می توان امیدوار بود سرمایه های سرگردان به چرخه میراث فرهنگی کشور ورود کند و با سرمایه گذاری سودآور بر موضوع احیا و بهره برداری اماکن تاریخی سرمایه گذاران را نسبت به بازگشت سرمایه و جذابیت های سرمایه گذاری بر آثار و بناهای تاریخی مطمئن کرد.

تاکید بر لزوم اجرایی شدن تفاهمنامه های اتاق بازرگانی ایران با دولت و دستگاه‌ها

مسعود شیرین کلام، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به لزوم اجرایی شدن تفاهمنامه‌های منعقد شده میان اتاق بازرگانی ایران و وزارت میراث فرهنگی در حوزه سرمایه گذاری بر مرمت و احیای بناهای تاریخی و همچنین توسعه گردشگری کشور، تفاهمنامه امضا شده میان رییس اتاق بازرگانی ایران و وزیر میراث فرهنگی به علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ارایه و از او خواست هر چه سریعتر وزارت میراث فرهنگی را مجاب به اجرایی شدن این تفاهمنامه کند.

شیرین کلام با اشاره به فعالیت های کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در دوره دهم فعالیت ها از اقدام مشترک اتاق بازرگانی ایران و وزارت بهداشت برای طراحی برند ملی و لوگوی گردشگری سلامت کشور، تلاش برای سرمایه گذاری سبز در گردشگری ایران در همکاری با دانشگاه علم و فرهنگ ایران و برگزاری همایش گردشگری سلامت و سرمایه گذاری سبز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق در دوره جدید تلاش های خوبی برای حفظ آثار تاریخی کشور و توسعه و رونق گردشگری دارد و این مسیر نیازمند همکاری و همراهی دولت و وزارت خانه های مرتبط است.

