رایزنی ایران و ترکیه برای توسعه تعاملات نشر و کتاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در حاشیه چهل‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول، هیئت فرهنگی و نشر جمهوری اسلامی ایران با مدیران ارشد حوزه کتاب و نشر ترکیه دیدار کردند؛ در این دیدار ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران؛ بهرام کیان، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول، تانر بی‌اوغلو، مدیرکل کتابخانه‌ها و انتشارات ترکیه؛ نزار کارا، معاون اداره کل کتابخانه‌ها و انتشارات ترکیه و شَـعله آیگون، رئیس بخش نمایشگاه بین‌المللی کتاب در وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه حضور داشتند.

در جریان این دیدار درباره ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در حوزه کتاب و نشر، تعامل میان ناشران، حضور متقابل در رویدادهای نمایشگاهی و تقویت ارتباطات حرفه‌ای میان فعالان این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین، محورهایی چون تبادل کتابخانه‌ای، همکاری‌های ترجمه‌ای، ارتباط مستقیم ناشران، برنامه‌های مشترک فرهنگی و ادامه رایزنی‌های نهادی مطرح شد و ضرورت پیگیری این تعاملات در سطوح کارشناسی و مدیریتی مورد تاکید قرار گرفت.طرف ترک از برنامه‌ریزی نهادهای مرتبط این کشور برای حضوری منسجم‌تر و پررنگ‌تر در دوره‌های بعدی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و ایران را از اولویت‌های ترکیه در تعاملات نمایشگاهی و فرهنگی عنوان کرد. در ادامه، موضوع حضور متقابل دو کشور به‌عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه‌های کتاب یکدیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت.

علاوه بر این، هیئت ایرانی در دیداری دیگر با رئیس اتحادیه ناشران ترکیه، مسائل صنفی حوزه نشر، ظرفیت‌های همکاری، چالش‌های مشترک ناشران و راهکارهای توسعه تعاملات حرفه‌ای میان ناشران ایرانی و ترک را مورد بررسی قرار دادند.گفتنی است؛ این دیدارها در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه‌های عملی برای گسترش همکاری‌های پایدار در حوزه کتاب و نشر میان ایران و ترکیه انجام شد.

