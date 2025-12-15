خبرگزاری کار ایران
قتل کارگردان مطرح سینما و همسرش

پیکر بی جان راب راینر، بازیگر کمدی مشهور و کارگردان سینما در خانه‌اش پیدا شد.

به گزارش ایلنا، جسد راب راینر کارگردان فیلم‌های سینمایی «این اسپینال تپ است»، «چند مرد خوب» و «وقتی هری سالی را ملاقات کرد …» دیروز بعدازظهر (ظهر یکشنبه ۲۳ آذر به وقت ایران) در خانه‌اش در کنار همسرش میشل سینگر پیدا شد.

بر اساس گزارش‌ها این زوج با ضربات چاقو به قتل رسیده‌اند و طبق گفته پلیس لس‌آنجلس، موضوع به عنوان قتل در حال بررسی است.

راینر ۷۸ساله بود و در بین سینماگران از حامیان دموکرات‌ها و از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ بود.

