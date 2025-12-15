به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم سینمایی «چیزهایی که می‌کُشی»، اثری در ژانر درام به‌کارگردانی علیرضا خاتمی، کارگردان ایرانی-کانادایی است که برای اولین بار در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد و به‌عنوان نماینده‌ی کانادا در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی نود و هشتمین دوره‌ی جوایز اسکار انتخاب شد.

شخصیت اصلی داستان، یک مدرس ادبیات است که پس از چهارده سال زندگی و تحصیل در رشته‌ی ادبیات تطبیقی در آمریکا، به وطن برگشته؛ اما این بازگشت نه یک آرامش دوباره که شروعی طوفانی است از درگیری‌های پنهان و آشکار. گویی تمام چیزهایی که او روزی از آن‌ها فرار کرده، دوباره به سراغش آمده‌اند…

در میز نقد این نشست، خدایار قاقانی و محسن سلیمانی فاخر، از کارشناسان و منتقدان سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ۲۵ اذر ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

