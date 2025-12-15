بدرقه پیکر کامران فانی بر دوش اهالی فرهنگ

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع کامران فانی، کتابدار، ادیب، فرهنگ‌نویس و پژوهشگر، صبح امروز ۲۴ آذرماه از کتابخانه ملی به سمت قطعه نامداران بهشت زهرا برگزار شد.

در این مراسم، همکاران و دوستداران کامران فانی برای بدرقه پیکر او به خانه ابدی گرد هم آمدند.

کامران فانی در زمانه‌ای که کتابداری مطلقا شناخته‌شده نبوده و کتابدار را بیش‌تر به‌عنوان انبادار یا کسی که پشت میز کتابخانه کتاب می‌گیرد و تحویل می‌دهد، می‌شناختند، کتابدار شد و در دی ۱۳۵۰ به استخدام کتابخانه ملی درآمد. حالا امروز (دوشنبه، ۲۴ آذرماه) همکاران و دوستداران او در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمع شدند تا پیکر او را به خانه ابدی‌اش در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا رهسپار کنند.

مراسم تشییع پیکر کامران فانی بدون سخنرانی و با خواندن نماز میت برگزار شد و محمدرضا شفیعی کدکنی، حسن انوری، ژاله آموزگار ، علی‌اشرف صادقی، حسین معصومی همدانی، علی رواقی، محمود عابدی، غلامرضا امیرخانی ،رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، عبدالکریم جربزه‌دار، مصطفی عاصی، محمد دبیر مقدم، محمود فتوحی، محمدرضا ترکی، محمدجعفر یاحقی، علی بهرامیان، مسعود جعفری جزی، نیکنام حسینی‌پور، مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهاد طاهری و امید طبیب‌زاده از جمله حاضران در این مراسم بودند.

پیکر فانی بر دوش دوستدارانش وارد کتابخانه ملی شد و برای او نماز خواندند.

عشق فانی به کتاب، او را جاودانه کرد

محمدجعفر یاحقی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، درباره کامران فانی به خبرنگار ایلنا گفت: او فردی اهل کتاب و دوست‌دار کتاب بود. علاقه او به کتاب و کتابخوانی به حدی بود که نمی‌توانست از حوزه کتاب دور شود و شغلش را نیز به دلیل همین علاقه، در حوزه کتاب انتخاب کرد.

او افزود: ذهن سرشار و کتاب‌شناس و کتاب‌جویی داشت. به همین دلیل به طور مداوم در حال مطالعه و تحقیق بود. علاقه او به این حوزه موجب شد تا تبدیل به چهره ماندگاری در حوزه کتابداری شود. از او همچنین ترجمه و تالیفاتی در حوزه ادبیات و مطالعات قرآنی باقی مانده است.

این عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: آقای فانی با کتاب زیست و جاودانه شد. اما در سال‌های پایانی زندگی‌اش دچار دلگیری و کدورت شده بود و به دنیا پشت کرده بود و آماده رفتن بود. او آزرده خاطر از دنیا رفت.

