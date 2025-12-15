خبرگزاری کار ایران
جلسه هم‌اندیشی جشنواره تئاتر فجر با مسئولان سازمان بهزیستی کشور

کد خبر : 1727865
در راستای تقویت همکاری‌های فرهنگی بخش فراگیر، جلسه هم‌اندیشی، همکاری و هم‌افزایی میان دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مسئولان سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، جلسه هم‌اندیشی، همکاری و هم‌افزایی دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با مسئولان سازمان بهزیستی در راستای تقویت همکاری‌های فرهنگی بخش فراگیر در سازمان بهزیستی برگزار شد. 

 سیدوحید فخرموسوی (دبیر جشنواره)، عباس غفاری (مدیر اجرایی)، مهدی یوسفی‌کیا (مدیر روابط عمومی)، فاطمه عباسی (معاون امور توانبخشی)، زهرا نوع‌پرست (مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی)، فاطمه فخری (رئیس گروه هنر افراد دارای معلولیت) و مجید عابدی (معاون دفتر توانبخشی) حاضران این نشست بودند. 

فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در ابتدای این نشست با ارائه آمار گروه هدف در بخش معلولین کشور گفت:   ۱۱۰۰ فرد دارای معلولیت با میانگین سنی ۱۸ تا ۶۰ سال در کشور وجود دارد. این تعداد دارای محدودیت عملکردی در جامعه هستند که باید ورود آن‌ها را به عرصه هنری تسهیل کرد. 

او با اشاره به استعدادهای برتر معلولین و وجود ۱۳۰ پایگاه هنری، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای فراگیران و استفاده و کشف استعدادهای هنری برتر این گروه تاکید کرد. 

فاطمه فخری، رییس گروه هنر افراد دارای معلولیت نیز در ادامه با اشاره به رویکرد مثبت دبیرخانه تئاتر فجر نسبت به بخش فراگیر بیان کرد: جشنواره‌های منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت در ۶ منطقه شامل کاسپین به میزبانی استان گلستان، کویر به میزبانی استان کرمان، طلوع به میزبانی استان آذربایجان غربی، آفتاب  به میزبانی استان اصفهان، زاگرس به میزبانی استان کردستان، خلیج فارس به میزبانی استان کهکیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود و داوری آثار در حوزه بازیگری به تفکیک هر معلولیت انجام خواهد شد. پذیرفته شدگان جشنواره مناطقه ایی به بخش فراگیر جشنواره تئاتر فجر راه خواهند یافت. 

سید وحید فخرموسوی، دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز در پایان این نشست، اظهار امیدواری کرد که این دوره از جشنواره میزبان شایسته‌ای برای فراگیران بهزیستی خواهد بود و توجه ویژه‌ای به این بخش می‌شود.     

وی ضمن بیان توانمندی‌های فردی برخی از فراگیران، استعداد هنری این هنرمندان را ستود. 

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخرموسوی در بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

