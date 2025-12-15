خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیراف همه مؤلفه‌های ثبت‌جهانی را دارد/ موسیقی بوشهر یک جاذبه تمام‌عیار گردشگری است

سیراف همه مؤلفه‌های ثبت‌جهانی را دارد/ موسیقی بوشهر یک جاذبه تمام‌عیار گردشگری است
کد خبر : 1727860
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار بوشهر با تأکید بر جایگاه ممتاز این استان در سپهر تاریخی و فرهنگی ایران، بندر تاریخی سیراف را واجد تمامی مؤلفه‌ها و الزامات ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو دانست و گفت: در کنار ظرفیت‌های تاریخی، موسیقی فاخر بوشهر و اقتصاد دریامحور، پیشران‌های جدی توسعه گردشگری استان به‌شمار می‌روند.

به‌گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌‌فرهنگی، ارسلان زارع صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه، در بیست‌وششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای شورا در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به پیشینه تمدنی استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر از کهن‌ترین پهنه‌های تاریخی کشور است و بندر تاریخی سیراف، به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین کانون‌های تمدنی جنوب ایران، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای ثبت جهانی برخوردار است.

او با بیان اینکه یافته‌های حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی در استان بوشهر گواهی روشن بر غنای تاریخی این منطقه است، افزود: آثار موجود در موزه‌های استان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از میراث تاریخی بوشهر به دوران ساسانی بازمی‌گردد و این موضوع جایگاه ممتاز استان را در تاریخ تمدن ایران برجسته می‌سازد.

استاندار بوشهر با قدردانی از نگاه متوازن وزارت میراث‌فرهنگی به سه حوزه مأموریتی خود در استان تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات مؤثر و رو به جلویی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوشهر انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بیش از ۱۲۰۰ اثر تاریخی در استان به ثبت رسیده و شورای راهبردی میراث‌فرهنگی نیز به‌صورت فعال در استان شکل گرفته است. همچنین در مسیر صیانت از آثار تاریخی، از ظرفیت‌های ارزشمند مردمی بهره‌گیری می‌شود.

زارع با اشاره ویژه به بندر تاریخی سیراف خاطرنشان کرد: سیراف یکی از سرمایه‌های راهبردی میراث‌فرهنگی کشور است و اقدامات مناسبی برای معرفی و شناسایی این بندر تاریخی صورت گرفته است. اعتقاد راسخ دارم که سیراف واجد تمامی قابلیت‌ها و استانداردهای لازم برای ثبت جهانی است و در این مسیر، تشکیل یک کمیته تخصصی می‌تواند فرآیند جهانی‌شدن این بندر را تسهیل کند.

او در ادامه با تبیین ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان بوشهر گفت: بوشهر یکی از کانون‌های مهم گردشگری دریایی کشور به‌شمار می‌رود و این مزیت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند. افزون بر این، نخلستان‌های گسترده استان نیز به‌عنوان جاذبه‌ای منحصربه‌فرد در کنار نقش‌آفرینی اقتصادی، ظرفیت بالایی در گردشگری کشاورزی دارند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد صادرات خرمای کشور از استان بوشهر انجام می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر مؤلفه‌های فرهنگی استان افزود: موسیقی فاخر و هویت‌مند بوشهر یکی دیگر از ظرفیت‌های ممتاز این استان است که می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه مستقل گردشگری مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری سالانه رویداد روز ملی خلیج‌فارس در بوشهر، نقش مؤثری در افزایش سفر گردشگران و تقویت دیپلماسی فرهنگی ایفا می‌کند.

زارع در پایان با اشاره به رویکرد کلان اقتصاد دریامحور اظهار کرد: اقتصاد دریامحور که مورد تأکید و تصریح مقام معظم رهبری است، در استان بوشهر از ظرفیت‌های راهبردی و بالفعل برخوردار است و توجه هدفمند به این مزیت می‌تواند ضمن رونق‌بخشی به اقتصاد منطقه، زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و افزایش جذب گردشگر شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری