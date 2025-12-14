به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی یکشنبه ۲۳ آذرماه، در پنجمین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به خانه جشنواره پردیس سینمایی ملت آمد ضمن بازدید از ستاد و بخش‌های مختلف جشنواره با مدیران، فیلمسازان و اهالی رسانه گفت‌وگو کرد. مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی در این بازدید حضور داشت.





وی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پررنگ مستندسازان، این گردهمایی را نشانه اعتبار این رویداد دانست و از برنامه‌های سازمان سینمایی برای حمایت از تولید مستند خبر داد.



فریدزاده در ادامه در مورد مستند «شاخه‌ای روی آب» اظهار کرد: بنده افتخار همکاری چندساله با شهید طهرانچی را در دانشگاه شهید بهشتی داشته‌ام، ارتباط بنده با ایشان قلبی بود و خوشحالم که فیلمی در جشنواره با زحمات آقای حمیدی‌مقدم و‌ مرکز گسترش مرتبط با ایشان در حال پخش است.



فریدزاده درباره بخش بین‌الملل جشنواره امسال گفت: با همت همکاران بخش بین‌الملل مرکز گسترش، شاهد پویایی بسیار خوبی هستیم. حضور فیلم‌های قوی، صاحبان آثار و داوران برجسته از اتفاقات مهم امسال است و برای اولین بار در حوزه تولید مشترک شاهد حرکت‌های مهمی بوده‌ایم.



وی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت از تولیدات سینمایی بنیاد فارابی و به خصوص سازمان سینمایی در قبال آثار اجتماعی تصریح کرد: خوشبختانه فراخوان‌ها هر موسسه اعلام و ارزیابی‌ها توسط همان مؤسسه انجام گرفته و پروژه‌هایی که مورد استقبال قرار گرفته‌اند، برای مشارکت انتخاب شده‌اند. این فرآیند انشالله تداوم خواهد داشت.



فریدزاده در ادامه در مورد محل دائمی جشنواره‌های سینمایی خاطرنشان کرد: بحث مکان دائمی برای برگزاری جشنواره‌ها یک معضل جدی است و باید فکر اساسی برای آن کرد. این موضوع از توان سازمان سینمایی و حتی وزارتخانه فراتر است و به یک همت فرابخشی نیاز دارد. بررسی‌های اولیه انجام شده و امیدوارم با کمک‌های لازم، بتوانیم خانه ثابتی برای همه جشنواره‌ها داشته باشیم.



او در پاسخ به سوالی درباره ارتقای جایگاه بین‌المللی جشنواره حقیقت، گفت: رویکرد کل مؤسسات و سازمان سینمایی، کمک به ارتقای سینمای ایران در تراز جهانی است. جشنواره سینماحقیقت به عنوان یک جشنواره معتبر بین‌المللی، جایگاه خود را پیدا کرده و قطعاً با روند فعلی، این جایگاه بهتر و مستحکم‌تر خواهد شد.



فریدزاده در ادامه در پاسخ به شوالی مبنی بر اینکه بسته تشویقی برای مستندسازان جوان در نظر گرفته‌اید، گفت: برای اینکه بتوان ‌مستندسازان ‌و‌ سینماگران‌ حوزه تجربی را تقویت کرد و نگاه ویژه‌ای به آنها داشت، آقای حمیدی‌مقدم و مجموعه ایشان برنامه‌هایی در دست تدوین دارند که اگر به ثمر بنشیند اطلاع‌رسانی خواهد شد.

