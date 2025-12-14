خبرگزاری کار ایران
«برای دخترم» دید تازه‌ای به مخاطب می‌دهد/ لزوم ارتباط میان بخش‌های دولتی و مستندسازان

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم پس از تماشای مستند «برای دخترم» تاکید کرد که هرچه دوربین از آپارتمان‌ها بیرون رود و وارد مسائل واقعی کشور شود، راحت‌تر می‌توان، مشکلات مردم را رسیدگی کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که در چهارمین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برای دیدن مستند «برای دخترم» ساخته مهدی عوض‌زاده به پردیس سینمایی ملت‌ آمده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این فیلم گفت: فیلم خوبی بود، به دلایل متعددی همچون جغرافیا، مردم منطقه و ساختار صمیمی، صادقانه و بی روتوشی که کارگردان از مردم روستا به تصویر کشیده بود، آن را دوست داشتم.

او درباره مساله محرومیت‌زدایی از روستاها به‌خصوص محرومیت تحصیلی بیان کرد: خوشبختانه اکران این مستند در «سینماحقیقت» با برنامه «حل مساله جا ماندگی از تحصیل در ایران» که در معاونت مشغول به انجام آن هستیم، همسو شده است. ما بر اساس کد ملی، کد پستی و شناسه، تمام جاماندگان از تحصیل در کشور را به تفکیک استان، شهرستان و دهستان، شناسایی کرده‌ایم و مشغول طرح‌ریزی برای حل کردن مسائل آن‌ها هستیم.

حسین‌زاده تاکید کرد: مستندهایی مثل «برای دخترم» دید تازه‌ای مثل نقش اقلیم در جاماندگی از تحصیل یا نبود معلم زن در روستاهایی که جمعیت دانش‌آموزان کمی ندارد، به ما می‌دهد تا در کنار مسائلی که خودمان به‌عنوان جاماندگی از تحصیل شناسایی کرده‌ایم، با مسائل مبتلابه این مردم آشنا شویم.

معاون رئیس‌جمهور درباره اهمیت ساخت مستند و تاثیری که می‌گذارند، عنوان کرد: هرچه دوربین از آپارتمان و زندگی شهری بیرون آید و وارد مسائل مشکلات واقعی کشور و یا حتی فرصت‌ها شود، امکان حل شدن مسائل و بیشتر دیده شدن فرصت‌ها به وجود می‌آید. البته این مساله نیازمند این است که نظام حکمرانی و دولتمردان ارتباط تنگاتنگ‌تری با فضای مستندسازی در کشور داشته باشند تا بتوانند دریافت بهتری از مسائل و موضوعات داشته باشند.

او با اشاره به اینکه بخش دولتی می‌تواند نظام مسائل را ارائه کند تا مستندسازان به بررسی آن‌ها بپردازند، درباره شروع این ارتباط خاطرنشان کرد: این ارتباط هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته است اما در این فکر هستیم که بتوانیم این فضا را به وجود آوریم.

