محمد الهیاری (مدیرعامل بنیاد رودکی) با ایلنا مطرح کرد؛
روایتی از تولد «ارکستر سازهای ایرانی»/ موسیقی «ردیفدستگاهی و ملی» بخشی از میراث هنری کشور است
اعزام ارکسترها به استانها ادامه دارد
مدیرعامل بنیاد رودکی طی گفتگو با ایلنا از جزییات تشکیل ارکستر سازهای ایرانی گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد الهیاری (مدیر عامل بنیاد رودکی)، طی گفتگو با ایلنا، شکلگیری ارکستر سازهای ایرانی در بنیاد رودکی را تشریح کرد.
او در ابتدای صحبتهایش تشکیل ارکستر سازهای ایرانی را گامی مهم در پاسداری از میراث موسیقی ردیفدستگاهی دانست و تأکید کرد که اجرای نخست این گروه، آغاز مسیری تازه برای حضور سازهای ایرانی در قالب یک ارکستر رسمی است.
محمد الهیاری درباره تولد ارکستر سازهای ایرانی گفت: بنیاد رودکی با توجه به موقعیت استراتژیکی که دارد و پل واسط دولت در حوزه فرهنگ و هنر و ارتباط با جامعه هنری و مردم است، این رسالت را بر دوش دارد که از میراث هنری کشور پاسداری کند.
فقدان ارکستر سازهای ایرانی همیشه حس میشد
او ادامه داد: بخشی از این میراث هنری، موسیقی ردیفدستگاهی و موسیقی ملی است. سالهاست که ارکستر سمفونیک تهران فعالیت میکند و آثار نوازندگان کلاسیک غربی را مینوازد؛ ارکستر ملی موسیقی ملی ایران نیز گرچه آثار آهنگسازان ایرانی را اجرا میکند، اما عمده سازبندی آن همچنان کلاسیک است و همواره فقدان ارکستری که تماما از سازهای ایرانی تشکیل شده باشد و آثار آهنگسازان ایرانی را اجرا کند، احساس میشد.
وی ادامه داد: طبیعتا گروههای موسیقی ایرانی در تهران و سایر شهرها همیشه فعال بودهاند، اما جای خالی ارکستری که این میراث هنری را پاس بدارد، احساس میشد.بحمدالله با پیگیریهایی که انجام شد، ارکستر سازهای ایرانی در بنیاد رودکی شکل گرفت.
الهیاری درباره چگونگی تشکیل ارکستر سازهای ایرانی نیز توضیحاتی داد.
او بیان کرد: برای تشکیل ارکستر، آزمون برای نوازندگان برگزار شد، نوازندگان جذب شدند و پس از تأیید شورای هنری مخصوص این ارکستر، طی شبهای گذشته، نخستین اجرای پاییزی خود را داشتند.
وی در ادامه صحبتهایش گفت: امیدوارم مردم، اساتید و نوازندگان موسیقی ایرانی این کار را پسندیده باشند و این ارکستر بتواند جای خود را باز کند و به صورت ماهانه یا فصلی اجراهایی برای علاقمندان داشته باشد.
هر نوبت اجرا پاسداشت یکی از اساتید
او درباره رپرتوار اجرایی نیز گفت: شروع کار با بزرگداشت مرحوم پایور بود و امیدواریم که در هر نوبت اجرا، این ارکستر به پاسداشت یکی از اساتید موسیقی ایرانی برنامهای را اجرا کند.
الهیاری درباره سفارشی بودن اجراها و امکان تور در استانها نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت.
او اظهار کرد: ارکستر سازهای ایرانی این قابلیت را دارد که با توجه به کم بودن تعداد اعضا و امکان جابهجایی، پس از مدتی به شهرستانها سفر کند. آنچه ما طرحریزی کردهایم این است که دو یا سه کنسرت فصلی در تهران برگزار کنیم و پس از آن، چنانچه دعوتی در استانها صورت گیرد، خصوصا در کنار اماکن تاریخی و مهم ادبی و میراثی، ارکستر میتواند حضور پیدا کند و برای مردم اجرا داشته باشد.
الهیاری گفت: تصورم این است که از سوی استانها نسبت به این ارکستر اقبال خوبی وجود خواهد داشت.
مدیرعامل بنیاد رودکی، درباره کیفیت اجرای نخست ارکستر با وجود زمان کم برای تمرین و هماهنگی گفت: در خصوص لذتبخش بودن و کیفیت اجرا طبیعتا این مخاطبان هستند که باید نظر بدهند و میزان رضایتبخشی را مشخص کنند. اما با توجه به نوع تشویقی که انجام شد و حضور قابل توجه اساتید در شب اول فعالیت این ارکستر، این دلگرمی برای نوازندگان فراهم شد که با تلاش و همت بیشتر بتوانند رضایت مخاطبان را تأمین کنند.
امکان بهرهگیری از نوازندگان مهمان
الهیاری درباره احتمال اضافه شدن اعضای بیشتر به ارکستر نیز توضیح داد: اگر با توجه به قطعاتی که انتخاب میشود نیاز به سازهای بیشتر باشد، حتما شورای هنری ارکستر میتواند از نوازندگان مهمان دعوت بعمل آورد.
وی همچنین درباره همراهی ارکستر سازهای ایرانی با برنامه سفر سایر ارکسترها گفت: ارکستر ملی امسال به گیلان و سمنان سفر داشت و سال گذشته نیز به مازندران رفت. ارکستر سمفونیک هم به لرستان اعزام شد. آنچه من از برنامه ارکسترها تا پایان سال میدانم این است که در دی و اسفند اجرای ماهانه خود را در تهران خواهند داشت و در بهمنماه نیز با جشنواره موسیقی فجر همراهی میکنند.
محمد الهیاری در پایان بیان کرد: فعلا تا پایان سال برنامه پیشبینیشدهای برای اجرا در استانها ندارند، مگر اینکه تقاضایی برسد و ارکسترها فرصت تمرین و اجرا داشته باشند.