به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده حوزه دفاع مقدس و مقاومت به همت مدیریت آموزش و پژوهش موزه و با هدف پاسداشت تلاش‌های علمی و پژوهشی فعالان این عرصه و تبیین نقش پژوهش در حفظ و ترویج گفتمان مقاومت، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه دفاع مقدس و مقاومت و همراه با ارتباط زنده تصویری با مراکز و پژوهشگران سراسر کشور، از ساعت ۹ صبح در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

برگزاری این آیین در راستای حمایت از تولیدات علمی و پژوهشی و تجلیل از پژوهشگران برگزیده، گامی مؤثر در تقویت جریان پژوهش و انتقال مفاهیم عمیق دفاع مقدس و مقاومت به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

