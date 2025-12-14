خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پژوهشگران برگزیده دفاع مقدس و مقاومت تقدیر می‌شوند

پژوهشگران برگزیده دفاع مقدس و مقاومت تقدیر می‌شوند
کد خبر : 1727450
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده حوزه دفاع مقدس و مقاومت با حضور اساتید و صاحب‌نظران و با ارتباط زنده تصویری با سراسر کشور، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده حوزه دفاع مقدس و مقاومت به همت مدیریت آموزش و پژوهش موزه  و با هدف پاسداشت تلاش‌های علمی و پژوهشی فعالان این عرصه و تبیین نقش پژوهش در حفظ و ترویج گفتمان مقاومت، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه دفاع مقدس و مقاومت و همراه با ارتباط زنده تصویری با مراکز و پژوهشگران سراسر کشور، از ساعت ۹ صبح در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

برگزاری این آیین در راستای حمایت از تولیدات علمی و پژوهشی و تجلیل از پژوهشگران برگزیده، گامی مؤثر در تقویت جریان پژوهش و انتقال مفاهیم عمیق دفاع مقدس و مقاومت به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری