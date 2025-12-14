فیلم «یازده یازده» در نمایش خانگی
فیلم «یازده یازده» با بازی فرزاد حسنی به طور اختصاصی در فیلم نت اکران آنلاین می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم «یازده یازده» به کارگردانی آرش رحمانی از سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰، در سینما آنلاین پلتفرم فیلمنت به نمایش درمیآید.
«یازده یازده» روایت نویسندهای مطرود است که به خاطر آشفتگی احوالش در خانهای متروک با تخیلاتش زندگی میکند ناگهان توسط سیاهپوشان تهدید میشود تا داستانی را که آنها میخواهند بنویسد، در غیر این صورت ساعت ۱۱:۱۱ دقیقه به خانهاش یورش میبرند و او را نه اینکه از بین ببرند بلکه به روشِ خودشان مجبور میکنند تا تن به خواسته آنها بدهد که این بدتر از نابودی است. حالا او میان دوراهی ماندن و تن دادن یا سر به نیست کردن خویش تا قبل از ساعت موعود مردد است.
در این فیلم، بازیگرانی چون فرزاد حسنی، انوش معظمی، کورش خزائی لصل، سهیل برخورداری، آزادی مهدیزاده، راشین قهرمانی، ریما طهماسبی و هویار مرتضوی ایفای نقش کردهاند.
عوامل فیلم عبارتند از تهیهکننده و مدیر فیلمبرداری: مهدی ایلبیگی، تدوین: نیما جعفری جوزانی، طراحی و ترکیب صدا: امین شریفی، مدیر صدابرداری: علی عدالت دوست، آهنگساز: آرش رحمانی، طراح صحنه: مهدی ایلبیگی، طراح چهرهپردازی: محسن دارسنج، طراح لباس: آرش رحمانی، عکاس: عباس بغدادی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، جلوههای بصری: بهمن قهاری، برنامهریز: بهنام اشرفی، دستیار کارگردان: محمد عسگری، منشی صحنه: سمیه شهرابی، مجری طرح: سهیل برخورداری، سرمایهگذار: قاسم دریاباری.
فیلم سینمایی «یازده یازده» محصول سال ۱۴۰۱ است و با مدت زمان ۹۰ دقیقه، نگاهی فلسفی به مفهوم اجبار، اختیار و نابودی تدریجی انسان در مواجهه با قدرت دارد.
بلیت سینما آنلاین ۱۳۰ هزارتومان است و با پرداخت هزینه بلیت بخش سینما آنلاین نیازی به خرید اشتراک نیست.