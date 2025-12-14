به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «دیدار / Rekindle» به کارگردانی عطا مجابی که به‌تازگی در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Tous Courts در شهر اکس‌آن‌پرووانس فرانسه (Festival International des Courts Métrages d’Aix-en-Provence) به نمایش درآمد، موفق به کسب جایزه Audacity Award (تندیس جسارت) شد. هیأت داوران این جشنواره در بیانیه خود، «دیدار» را به دلیل «جسارت در روایت و تجربه کاتارسیس ناب» مورد تحسین قرار داد.

جشنواره Tous Courts که از حمایت رسمی «مرکز ملی سینما و تصویر متحرک فرانسه» (CNC) برخوردار است، از سال ۱۹۸۲ با تمرکز بر رویکردهای خلاقانه در بیان سینمایی، میزبان فیلم‌های کوتاه از سراسر جهان بوده است.

فیلم کوتاه «دیدار» محصول مشترک ایران، هلند و روسیه است و به تهیه‌کنندگی مهدی رادین‌خواه، تام پالمن و عطا مجابی ساخته شده است. این فیلم پیش از این نیز در چندین جشنواره معتبر بین‌المللی حضور داشته است.

«دیدار» اثری در ژانر نئونوآر است که با همکاری هنرمندانی از ایران، روسیه و آمریکا ساخته شده و به زبان روسی و به‌طور کامل در شهر کازان روسیه فیلم‌برداری شده است. این فیلم در حال حاضر آماده پخش و حضور در جشنواره‌های بین‌المللی است.

این اثر در قالب همکاری مشترک ایران، روسیه و هلند و در کمپ بین‌المللی فیلم‌سازی FILM7DAYS در شهر کازان روسیه تولید شده است.

عوامل فیلم کوتاه «Rekindle / دیدار»:

بازیگران: رامیل وازیف، گارائوا گلچیچک شامیلفنا، مدیر فیلم‌برداری و تدوین: کیوان محسنی، امور بین‌الملل: تینگ وانگ، مجری طرح (روسیه): حامد حسین‌پور، مجری طرح (ایران): مریم زارعی، جانشین تهیه‌کننده (ایران): سینا مرادی، مشاور انتخاب بازیگر: گارائف رامیل نیلویچ، طراح تولید و مشاور کارگردان: فرزانه قائمی‌زاده، صدابردار: حامد حسین‌پور، طراح صدا: محمدحسین ابراهیمی، آهنگساز: ایوان هاجز، سرپرست جلوه‌های ویژه بصری: عرفان شیخ‌هرندی، مترجم: محمد لطفی، گریم: رجینا رازینا، دینارا دامیرفنا، طراح پوستر: علی علیزاد، پخش و فروش بین‌المللی: ایستوود، روابط عمومی: زهره کردلو

