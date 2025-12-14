برگزاری یک رویداد تخصصی با محوریت آواز

به گزارش ایلنا، رویداد تخصصی حنجره و آواز که آبان ماه در شیراز برگزار شده بود، این‌بار مورخ ۲۸ آذر در تهران برگزار می‎شود.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی با مفاهیمی نظیر شناخت درون حنجره و معرفی عضلات داخلی و خارجی آن، تمرین‌های آزادسازی تنش و تعریف رزونانس و مسیرهای آن، ، پوزیشن‌های تنگ‌کننده و آزادکننده صدا و دیگر موارد مربوط به صوت و حنجره بیشتر آشنا می‌شوند.

طاهری موسس مرکز وکولوژی ایران درباره این رویداد و برگزاری آن عنوان کرد: متاسفانه آموزش‌های غلط و انتقال اطلاعات نادرست از سوی برخی مربی‌ها در حوزه صدا زیاد شده است. با توجه به تجربه‌های گذشته متوجه شدیم که نتیجه چنین اتفاقاتی برای هنرجویان صدا تنها آسیب است و دور شدن از یک صدای ایده‌آل که به راحتی می‌توانند آن را داشته باشند. هدف ما در این کارگاه به غیر از مسائل آموزشی، ارائه دانش درست در زمینه صداسازی است. خواننده‌های جوان خوشبختانه به سلامت صدایی خود اهمیت می‌دهند اما در فضای مجازی نیز با داده‌های اشتباه و غیر علمی روبه‌رو می‌شوند. تصمیم داریم با ادامه برگزاری رویداد حنجره و آواز تا جایی که در توان ما باشد به این مسائل رسیدگی کنیم.

علی زندوکیلی با اشاره به موفقیت این کارگاه تخصصی در شیراز گفت: با برگزاری رویداد حنجره و آواز در شیراز متوجه شدیم خواننده‌های جوان و هنرجویان این حوزه چقدر به سلامت صدای خود علاقه دارند وآن را مهم می‌دانند اما متاسفانه آنچنان که باید باشد، فضای آموزشی برای آن‌ها مهیا نبوده و آموزشگاه غلط و غیرعلمی در فضای مجازی آن‌ها گمراه کرده است. استقبال از کارگاه شیراز ما را در مسیر ادامه برگزاری این رویداد قرار داد که قرار است در تهران اولین دوره آن را برگزار کنیم. بسیار مهم است که خواننده حنجره خود را به خوبی بشناسد چرا که ابراز هنر و فعالیت حرفه‌ای او حساب می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۲۰۵۱۷۲۳۷۳ در واتس‌اپ تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/