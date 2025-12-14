علی نوریاسکویی:
جشنواره جهانی فجر در شیراز میتواند سینمای شاعرانه ایران را احیا کند
علی نوریاسکویی، کارگردان و تهیهکننده بینالمللی، در گفتوگویی درباره حضور فیلم «او نمیخوابد» در بخش اصلی جشنواره جهانی فجر در شیراز و وضعیت سینمای شاعرانه ایران، بر تاثیرگذاری مدیریت این رویداد و توجه آن به جریانهای خلاق سینمایی تأکید کرد.
علی نوری اسکویی تهیهکننده فیلم سینمایی «او نمیخوابد» در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تجربههای خود در سینمای بینالملل گفت: زبان سینما زبانی مستقل و فرامرزی است و همین نگاه سبب شد او نمیخوابد را با زبان محلی اما زیرنویس های متنوع تولید کنیم تا امکان ارتباط گستردهتری با مخاطب جهانی ایجاد شود.
اشاره نوریاسکویی به سخنانش در نشست خبری فیلم
او در بخش دیگری از این مصاحبه، درباره نشست خبری فیلم «او نمیخوابد» در شیراز نیز توضیح داد: در نشست خبری با توجه به اینکه خبرنگاران برخی رسانه ها مانند همیشه بیشتر از آنکه به زیبایی شناسی و سبک روایی و بصری فیلم یا داستان بپردازند ترکی بودن زبان فیلم را مورد پرسش قرار دادند، اینجانب تاکید داشتم که زبان سینما از هر زبان دیگری برای من مهم تر است و به همین دلیل در چین، ترکیه و کره جنوبی نیز به زبانهایی غیر از فارسی فیلم ساختهام.
این تهیهکننده تأکید کرد: در فیلم «او نمی خوابد» نکتهای بسیار پر اهمیت تر وجود دارد که آن نگاه متفاوت به جنگ است، نگاهی که بر خلاف جریان نگرش تقدس گرایانه به جنگ، سعی کرده به اثرات مخرب و جبران ناپذیر آن در یک روستای کوچک بپردازد. جایی که با آغاز جنگ عشق و زیبایی جای خود را به غم و حسرت میدهد. در واقع این فیلم روایتی در ستایش صلح است. حقیقتی که شاید بر مذاق برخی خوش نیاید.
تمجید از جشنواره جهانی فجر در شیراز و دبیر آن
او با ابراز خرسندی از انتقال جشنواره جهانی فجر به شیراز افزود: شیراز، با روح شاعرانهاش، بهترین نقطه برای احیای بخشی فراموششده از سینمای ارزشمند و شاعرانه ایران است؛ بخشی که سالها زیر سایه سینمای اجتماعی قرار گرفته بود. حضور چهرهای چون نوری بیلگه جیلان بهعنوان رئیس هیأت داوران، که خود از پیشگامان سینمای شاعرانه است، میتواند پیامی مهم برای بازتعریف جایگاه این سینما در جهان باشد.
این کارگردان همچنین درباره بخش مسابقه جشنواره افزود: از میان ۱۶ فیلم حاضر در بخش مسابقه، بسیاری از آثار از کشورهای مختلف، حالوهوای شاعرانه داشتند. سینمای شاعرانه زبانی است که ایران زمانی با آن به دنیا معرفی شد؛ همان زبانی که عباس کیارستمی با آن درهای جهان را به روی سینمای ایران گشود.
نوریاسکویی با قدردانی از عملکرد روحالله حسینی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، افزود: آقای حسینی با نگاهی هوشمندانه، انتخاب مناسب آثار و ایجاد فضایی حرفهای برای تعامل فیلمسازان، توانست سطح جشنواره را ارتقا دهد. شیراز بهخاطر پیشینه فرهنگی و هنریاش بستر طبیعی شکلگیری یک جشنواره معتبر جهانی است و مدیریت ایشان نقش مهمی در استفاده درست از این ظرفیت داشته است.
درباره همکاری با رضا جمالی
او همچنین از همکاری چندساله خود با رضا جمالی ابراز رضایت کرد و گفت: سینمای رضا جمالی سینمایی شریف، مستقل و بیادعاست و باید جدیتر گرفته شود. خوشحالم که چند سالی است در کنار او هستم و این مسیر را ادامه خواهم داد تا او بتواند پازل سینمایی خود را کامل کند. مطمئنم که بهزودی شاهد آثار برجستهتری از او خواهیم بود.
او در پایان با بیان اینکه در کشورهای مختلف و در گونههای متفاوت سینمایی فعالیت کرده، تأکید کرد: گاهی آنقدر به سمت برخی ژانرها گرایش پیدا میکنیم که داشتههای مهممان فراموش میشود. امیدوارم با فیلمهایی مانند او نمیخوابد بتوانیم سینمای شاعرانه را دوباره به جریان اصلی سینمای ایران بازگردانیم.