همزمان با نمایشگاه کتاب استان کرمان؛
طرح فروش یارانهای «بازار کتاب» ویژه کتابفروشیهای استان کرمان برگزار میشود
همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب استان کرمان، طرح فروش یارانهای «بازار کتاب» ویژه کتابفروشیهای این استان نیز از ۲۷ آذر تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ اجرا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب استان کرمان، طرح فروش یارانهای «بازار کتاب» ویژه کتابفروشیهای این استان از ۲۷ آذر تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ اجرا میشود. این طرح با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، فراهمسازی شرایط خرید ارزان کتاب برای مخاطبان و همچنین حمایت از کتابفروشان کشور بهعنوان حلقه اصلی فروش کتاب برگزار خواهد شد.
بر اساس این طرح، کتابفروشیهای استان کرمان میتوانند با عضویت در سامانه بازار کتاب به نشانی v.bazarketab.ir و ثبت درخواست مشارکت در این طرح فروش یارانهای استانی شرکت کنند. در این طرح تنها کتابفروشیهای استان کرمان مجاز به ثبتنام هستند و فروش کتابها بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد.
در طرح فروش یارانهای «بازار کتاب» هممیهنان کرمانی میتوانند تا سقف یک میلیون تومان از ۳۰ درصد یارانه بهرهمند شوند که شامل ۲۰ درصد یارانه خرید کتاب و ۱۰ درصد تخفیف کتابفروشی است. همچنین هزینه ارسال پستی کتابها با ۵۰ درصد یارانه محاسبه میشود.
لازم به ذکر است که در این طرح خریدهایی مشمول یارانه خواهند شد که نشانی گیرنده در استان کرمان باشد.