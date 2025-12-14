به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، پیام رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی برای نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» منتشر شد، در این پیام نوشته شده است:

آغاز نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، بار دیگر ما را در برابر مفهومی می‌نشاند که از واژه‌های سترگ و والای هستی است: حقیقت. واژه‌ای که نه در گزاره های بی روح می‌گنجد و نه در تصاویر گذرا؛ بلکه در جایی میان نگاه و دیدار و مواجهه متجلی می شود؛ جایی که ذهن‌ و اندیشه در معنایی مشترک تلاقی می یابند و آرامش و تسکین حادث می شود؛ آرامشی که شاید بر زبان نتوان راند، اما در دل‌ها خانه می گزیند.

برگزاری این رویداد مهم در این دوره، بیش از گذشته، اهمیت یافته است و استمرار و برپایی آن برای سرزمینی که سرشار از تجربه‌های تاریخی، شگفتی‌های اقلیمی و دستاوردهای فرهنگی درخشان است، ضروری به نظر می رسد.

به ویژه جلوه گری پایداری و استقامت مردمانش در جنگ تحمیلی اخیر معنای جدیدی به این رخداد عطا نموده است.

«سینماحقیقت» در نوزدهمین سال خود با تنوع آثار، گوناگونی مضامین و تعدد نسل‌های فیلمساز و افزایش حضور سینماگران استانی، روزهای دلنشینی را برای دوستداران سینمای مستند نوید می بخشد، فیلمسازان و هنرمندانی که می‌کوشند راوی صادق تاریخ و فرهنگ این سرزمی باشند تا با طرح مسئله و پرسش های بنیادین، زمینه ساز یافتن پاسخ و راهکار مناسب شوند.

برای سینماگران مستند، دوستداران و مخاطبان این سینما، و برگزار کنندگان جشنواره «سینماحقیقت» توفیق و بهروزی آرزومندم و امیددارم این همدلی و مهرورزی چراغ دل را در وجود ما برافروزد تا به مدد آن بتوان چرخ زنان رو سوی خورشید نهاد:

کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

انتهای پیام/