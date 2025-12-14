خبرگزاری کار ایران
یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود
یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از ۲۳ تا ۳۰ آذرماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برپا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همزمان با آغاز هفته پژوهش به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با حضور مراکز پژوهشی و پژوهشگران برجسته حوزه و دانشگاه در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در پردیسان قم برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه، ضمن رونمایی از آثار جدید پژوهشی، محصولات فناورانه و مجلات برتر معرفی می‌شود، همچنین از پژوهشگران، پژوهشکده‌ها و مراکز برتر علمی تقدیر به‌عمل خواهد آمد.

این برنامه با محوریت بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص)، تلاش دارد تا پیوند میان پژوهش‌های علمی و ارزش‌های فرهنگی دینی را تقویت کرده و زمینه‌ای برای تعامل بیشتر میان نهادهای علمی و جامعه فراهم آورد.

بازدید از نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ برای عموم آزاد است و پیش‌بینی می‌شود با استقبال پژوهشگران، اساتید، طلاب و علاقه‌مندان به حوزه علوم انسانی اسلامی همراه شود.

