آئین رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» برگزار می شود
به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آئین رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود.
این مراسم با حضور حجج اسلام و المسلمین و آقایان دکتر فرشاد مهدی پور(نویسنده کتاب)، دکتر حمیدر پارسانیا، دکتر علی ذوعلم، دکتر حسن بنیانیان و دکتر سینا کلهر برگزار می شود.
نشست رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه سال جاری از ساعت ۱۷:۰۰ به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان احمدقصیر، خیابان پژوهشگاه(دوم) و همچنین به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایروم برگزار میشود.