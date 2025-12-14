خبرگزاری کار ایران
آئین رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» برگزار می شود

کد خبر : 1727248
آئین رونمایی و بررسی کتاب مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد برگزار می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آئین رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور حجج اسلام و المسلمین و آقایان دکتر فرشاد مهدی پور(نویسنده کتاب)، دکتر حمیدر پارسانیا، دکتر علی ذوعلم، دکتر حسن بنیانیان و دکتر سینا کلهر برگزار می شود.

نشست رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه سال جاری از ساعت ۱۷:۰۰ به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان احمدقصیر، خیابان پژوهشگاه(دوم) و همچنین به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکای‌روم برگزار می‌شود.

