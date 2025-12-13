به گزارش ایلنا، نمایشگاه فصل دوم آثار طبیعت بی‌جان ایرانی شامل آثار حجت امانی که در گالری مارچ سانفرانسیکو به نمایش در آمده بود با فروش کل آثار به پایان رسید

این نمایشگاه شامل ۱۲ اثر طبیعت بی‌جان در قالب رسانه‌های دیجیتالی و رنگ و روغن بود که تصویر تازه‌ای از ژانر طبیعت بی‌جان ایرانی بطور مستقل را نشان می‌داد.

حجت امانی از هنرمندان معاصر ایرانی است که به قلم ادوارد لوسی اسمیت آثارش پیوندی است از سنت‌های فرهنگی پیشین و زیبایی‌شناسی مدرن که مورد توجه منتقدان و موزه‌های هنری جهان قرار گرفته است. همچنین مجموعه فرشتگان و چهره‌های دلربا از دیگر آثار او بشمار می‌آیند

