به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی آرمان یعقوب‌پور با عنوان «به رنگ آسمان» از روز جمعه به تاریخ ۲۱ آذر افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه با آثاری از مناظر طبیعی و غلبه‌ی رنگ آبی شکل گرفته است. همچنین کتاب «ساده زیباست» نیز با نقد و تحلیل‌هایی بر هنر یعقوب‌پور و تصویر همه‌ی آثار او با تالیف حسین گنجی در سال ۱۴۰۲ از نشر تالار هنر منتشر شده است.

در این نمایشگاه آثار یعقوب‌پور با نمایشی همه‌جانبه همراه است.

در بخشی از بیانیه‌ی «به رنگ آسمان» نوشته شده:

«تجربه‌ی تماشای بی‌کرانگی همیشه با آبی‌ها مقدر می‌شود؛ با آسمان و دریا. آنجا که می‌توان رهایی و پرواز را از دور یا نزدیک زندگی کرد. هر کجا که آبی آسمان از ما دریغ شود، همان لحظه‌ی گرفتاری و دربند ماندن ما در زندگی زمینی است. زمین بدون آبی را می‌توان زمان بدون عشق و آزادی خواند آن گونه که احمد شاملو چهره‌ی عشق را در میان آبی‌ها می‌جویید: آی عشق آی عشق، چهره‌ی آبی‌ات پیدا نیست.

اکنون طبیعت بار دیگر در آثار آرمان یعقوب‌پور پدیدار شده اما این بار از نور آبی غروب یا لحظات پیش از طلوع خورشید سرشار است».

علاقمندان به بازدید از آثار این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه از تاریخ ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در گالری آرتیبیشن حضور یابند.

«به رنگ آسمان» با ۴۰ اثر از ارمان یعقوب‌پور تا تاریخ ۵ دی ماه ادامه دارد.

نشانی گالری آرتیبیشن: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از خیابان فرشته، روبه‌روی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۷۹۸، ساختمان آرتهال

