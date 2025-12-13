خبرگزاری کار ایران
نمایش و نقد «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» در فرهنگسرای ارسباران

نمایش و نقد «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» به کارگردانی کوگونادا یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» ساخته کوگونادا، محصول ۲۰۲۵ آمریکا و ایرلند، با هنرمندی مارگو رابی و کالین فارل در ژانر فانتزی، درام و عاشقانه یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو غریبه تنها، در عروسی یکی از دوستان مشترکشان با هم آشنا می‌شوند و خیلی زود خود را درگیر یک ماجراجویی شگفت‌انگیز، خنده‌دار و پرپیچ‌وخم می‌بینند، سفری که در آن فرصتی می‌یابند تا لحظات مهم گذشته‌شان را دوباره زندگی کنند. این سفر، رازهای مسیر رسیدن به امروزشان را روشن می‌کند و شاید هم فرصتی برای تغییر آینده‌شان باشد…

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

