نمایش و نقد «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» ساخته کوگونادا، محصول ۲۰۲۵ آمریکا و ایرلند، با هنرمندی مارگو رابی و کالین فارل در ژانر فانتزی، درام و عاشقانه یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو غریبه تنها، در عروسی یکی از دوستان مشترکشان با هم آشنا می‌شوند و خیلی زود خود را درگیر یک ماجراجویی شگفت‌انگیز، خنده‌دار و پرپیچ‌وخم می‌بینند، سفری که در آن فرصتی می‌یابند تا لحظات مهم گذشته‌شان را دوباره زندگی کنند. این سفر، رازهای مسیر رسیدن به امروزشان را روشن می‌کند و شاید هم فرصتی برای تغییر آینده‌شان باشد…

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

