زمان برگزاری مراسم تشییع کامران فانی اعلام شد

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر کامران فانی، ادیب، مترجم، کتاب‌شناس و فهرست‌نویس، روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۹:۳۰ صبح از محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم زنده‌یاد کامران فانی روز سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در تالار قلم مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

کامران فانی متولد ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۳ در قزوین‌ بود که روز شنبه، ۲۲ آذرماه از دنیا رفت. او مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری‌ داشت و در سال ۸۲ به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی عضو هیئت علمی کتابخانه ملی و مدتی هم سرپرست بخش ایران‌شناسی این سازمان بود.

برخی از آثار کامران فانی عبارتند از: سرعنوان‌های موضوعی فارسی، رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، جنگ جهانی اول و دوم، دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)، دانشنامه کودکان و نوجوانان، علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)، زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه)، سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)، خطابه پوشکین، داستایوفسکی (ترجمه)، مرغ دریایی، آنتوان چخوف (ترجمه)، آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه)، موش و گربه، گونتر گراس (ترجمه).

انتهای پیام/