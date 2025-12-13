به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، نخستین ارائه تفکیکی آمار عملکرد دفتر امور موسیقی در حوزه «درخواست مجوز» و «صدور مجوز» طی بازه زمانی اردیبهشت تا پایان مهرماه سال جاری به شرح زیر است؛

این گزارش با هدف شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به رسانه‌ها، هنرمندان و عموم مردم ارائه شده است.

اجراهای صحنه‌ای

در این بخش ۱۰۷۳ درخواست ثبت شد که از میان آن‌ها ۱۰۷۲ مجوز صادر شده و تنها یک درخواست در حال بررسی بوده که مجوز آن نیز در آبان‌ماه صادر شده است. به این ترتیب صددرصد درخواست‌ها مجوز دریافت کردند.

آلبوم موسیقی

در حوزه آلبوم ۱۷۲ درخواست رسیده است که از این میان ۱۰۵ آلبوم موفق به دریافت مجوز شده‌اند. همچنین ۶۷ آلبوم تا پایان مهرماه در فرآیند بررسی قرار دارند. بر اساس این آمار، ۶۱/۰۵ درصد آثار در این بازه مجوز گرفته‌اند و هیچ آلبومی رد نشده است.

تک‌آهنگ

در بخش تک‌آهنگ ۲۶۰۴ درخواست به ثبت رسیده است که تا پایان ماه مهر ۲۱۵۶ مجوز صادر شده و ۴۳۸ اثر در حال بررسی بوده و ۱۰ اثر نیز رد شده‌اند؛ بنابراین برای ۸۳/۱۴ درصد درخواست‌ها در بازه زمانی مذکور، مجوز صادر شده است.

شعر

در بخش شعر ۶۲۹۹ درخواست ثبت شده که ۴۷۰۵ اثر مجوز گرفته‌اند. همچنین ۳۵۰ اثر تا پایان زمانی مذکور در حال بررسی بوده و ۷۴ اثر نیز رد شده‌اند. بر این اساس ۷۴/۰۷ درصد درخواست‌ها به صدور مجوز منتهی شده است.

آلبوم تصویری

در این بخش ۱۴ درخواست دریافت شده که تا پایان مهرماه ۱۰ آلبوم تصویری مجوز گرفته و ۴ اثر در حال بررسی بوده و در مجموع ۷۱/۴۳ درصد درخواست‌ها مجوز دریافت کرده‌اند.

نماهنگ

در این بخش ۹۷ درخواست ثبت‌شده که تا پایان مهرماه ۷۶ مجوز صادر شده و ۲۰ نماهنگ در حال بررسی بوده و یک اثر نیز رد شده است؛ میزان صدور مجوز در این بخش ۷۸/۳۵ درصد بوده است.

کتاب گویا

در بخش کتاب گویا ۲۹ درخواست ثبت شده که از این میان ۸ اثر مجوز گرفته و ۲۱ اثر در دست بررسی قرار داشته. میزان صدور مجوز ۲۷/۵۹ درصد اعلام شده است. قابل ذکر است که با توجه به حجم هر کتاب فرایند بررسی در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها زمان بیشتری را می‌برد.

این گزارش، نخستین ارائه رسمی آمار تفکیکی درخواست‌ها و مجوزهای دفتر امور موسیقی است که با هدف شفافیت بیشتر و امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد منتشر شده است.

