فیلم کنسرت میان ستاره‌ای در برج میلاد برگزار می‌شود

فیلم کنسرت میان ستاره‌ای شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه توسط ارکستر فیلارمونیک آلنام، در برج میلاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، ارکستر فیلارمونیک آلنام فیلم کنسرت میان ستاره‌ای (Interstellar) را شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه در برج میلاد روی صحنه می‌برد. 

در این فیلم کنسرت، ارکستر فیلارمونیک آلنام با رهبری وحید علی‌پور، موسیقی متن فیلم میان ستاره‌ای را می‌نوازد. همزمان با اجرای ارکستر خلاصه‌ای از این فیلم پخش می‌شود. 

این رویداد با تهیه‌کنندگی لیلا پورموسوی و مدیریت پروژه محمد مطلق برگزار می‌شود و بهراد سوخکیان کنسرت مایستر است. 

همچنین سهیل سلیم زاده به عنوان مدیر هنری، جواد ابراهان مشاور هنری، محمدرضا عرفانی مدیر موسیقی، حسین آویژگان مدیر ارکستر و رضا شفیعی طراح این اجرا هستند. 

فیلم کنسرت «میان ستاره‌ای» از ساعت ۲۲ شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه با اجرای ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور در برج میلاد برگزار می‌شود و بلیت فروشی آن از طریق سایت تیوال صورت می‌گیرد.

