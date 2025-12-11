تیزر و پوستر «رویای ناتمام» رونمایی شد

به گزارش ایلنا، شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر همزمان با پایان اولین روز از نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت با حضور دکتر نرجس ابوالقاسمی معاون راهبردی معاونت زنان ریاست‌جمهوری، دکتر فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا امامقلی مدیر مرکز مستند سوره، سیدرضا منتظری مدیر ارتباطات و جریان سازی مرکز مستند سوره، سارا طالبیان کارگردان مستند «رویای ناتمام» و کیومرث کرده و احسان مشکور تهیه کنندگان این اثر از اقلام تبلیغاتی مستند «رویای ناتمام» محصول مرکز مستند سوره در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد.



به گزارش واحد ارتباطات و جریان سازی مرکز مستند سوره، «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه کنندگی مشترک احسان مشکور و کیومرث کرده در خصوص تیم ملى فوتسال بانوان ،تنها تیم گروهى ورزشى بانوان است که موفق شده در دو دوره متوالی ،٢٠١٥، ٢٠١٨ قهرمان آسیا شود. از سال ٢٠١٨ به بعد تورنمت آسیایی برگزار نمى شود و فوتسال بانوان در حال نابودیست ، تا اینکه ، پس از هفت سال فیفا تصمیم می گیرد براى بار سوم این تورنمت رادر اردیبهشت ٢٠٢٥ برگزار کند؛ حال پس از هفت سال از سه نسل مختلف شصت و هفتاد و هشتاد قرار است که خود را به مربى ثابت کنند و در یک رقابت سنگین در لیست ١٤ نفره مربی جهت اعزام به تورنمت چین قرار بگیرند.



این مستند که با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تولید شده، جدیدترین محصول مرکز مستند سوره است که در بخش اصلی نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت حضور دارد و روایتی جذاب و متفاوت از دنیای فوتسال بانوان ایرانی را به مخاطبان ارائه می‌کند.

انتهای پیام/