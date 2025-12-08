خبرگزاری کار ایران
«حرفه‌ای‌ها» به‌زودی در شبکه نمایش خانگی

تولید مسابقه «حرفه‌ای‌ها» به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مسابقه بزرگ استعدادیابی مهارتی ایران با عنوان «حرفه‌ای‌ها» به‌زودی با حمایت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد فاز تولید خواهد شد. این برنامه نخستین رقابت حرفه‌ای مهارت‌محور در شبکه نمایش خانگی است که با هدف کشف استعدادهای جوان در حوزه مهارت‌آموزی طراحی شده است.

این مسابقه در بیش از ۲۰ رشته تخصصی برگزار می‌شود و ساختار آن به‌گونه‌ای است که مرحله مقدماتی در ۱۰ استان کشور و مرحله نهایی در تهران اجرا خواهد شد. در پایان رقابت‌ها، برترین شرکت‌کنندگان در هر رشته انتخاب می‌شوند و به تیم ملی مهارت راه خواهند یافت.

«حرفه‌ای‌ها» با الگوبرداری از نمونه‌های موفق بین‌المللی، قرار است بستری نو برای دیده‌شدن استعدادهای مهارتی در کشور فراهم کند و گامی جدی در مسیر ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در میان جوانان و نوجوانان باشد.

در حال حاضر مراحل طراحی صحنه و ساخت دکور این پروژه آغاز شده و تیم تولید در حال آماده‌سازی فضای اجرایی برنامه است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ضبط این مسابقه از اوایل دی ماه آغاز می‌شود.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی «حرفه‌ای‌ها» را احسان ارغوانی برعهده دارد که پیش از این، تولید و ساخت برنامه‌های گفت‌وگو محوری چون «امروز هنوز تموم نشده»، «در پناه عشق»، «شهر باران»، «باغ ملی» و مسابقه خانوادگی «ایرانیش» را در کارنامه خود دارد.

