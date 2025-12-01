اطلاعیه جدید خانواده رضا امیرخانی
رضا امیرخانی پس از سانحه سقوط همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری است و خانواده او در اطلاعیهای خواستهاند برای پیگیری وضعیت این نویسنده با بیمارستان تماس گرفته نشود.
به گزارش ایلنا، رضا امیرخانی بعدازظهر روز یکشنبه، نهم آذر در پرواز با پاراگلایدر در ارتفاعات امامزاده هاشم دچار سانحه شد و سقوط کرد. او ابتدا به بیمارستان گیلاوند منتقل شد و بعد به خواست خانواده، به بیمارستانی در تهران انتقال یافت و حالا در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. به گفته خانوادهاش، سطح هوشیاری پایین مسئله اصلی است و تقاضایی که دارند تماس نگرفتن با بیمارستان است.
در بیانیه خانواده رضا امیرخانی که در کانال این نویسنده منتشر شده، آمده است:
«للحق
دوستان آقا رضا و همراهان عزیز و صمیمی
از دیروز که برای آقای امیرخانی حادثهای پیش آمده، بیش از همه این سالها حضور و همراهی و دلگرمی و در یک کلام، «بودن» شما را در کنار او و خودمان احساس کردیم.
دعاهای شماست که فشار روحی این اتفاق را برای ما و درد آن را برای آقا رضا سبک میکند.
میدانیم که شما هم مثل ما مشتاق شنیدن از آقای امیرخانی هستید؛ ولی دو درخواست داریم:
یک. قول میدهیم که به مرور اخبار سلامتی رضا جان را در همین کانال منتشر کنیم تا شما هم بیخبر نمانید و خبر درست را بخوانید. لطفا در انتشار اخبار مربوط به این موضوع طمانینه لازم را حفظ کنیم.
دو. لطفا از تماس با بیمارستان و نزدیکان در حد امکان پرهیز کنید. مسئولان زحمتکش بیمارستان باید از آقا رضاهای دیگران هم مراقبت کنند و ما نباید تمرکز و آرامش آنها را مختل کنیم.
از همین طریق با هم در تماس و گفتوگو خواهیم بود.
آخرین خبر تا الان همان مطلبی است که دیشب گفتیم. آقای امیرخانی در مراقبتهای ویژه تحت نظر است.
باران دعاهایتان را برای رضا و ما بفرستید؛ به امید بهبودی هرچه زودتر
با احترام و سپاس
خانواده رضا امیرخانی»