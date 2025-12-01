اطلاعیه جدید خانواده رضا امیرخانی

به گزارش ایلنا، رضا امیرخانی بعدازظهر روز یکشنبه، نهم آذر در پرواز با پاراگلایدر در ارتفاعات امامزاده هاشم دچار سانحه شد و سقوط کرد. او ابتدا به بیمارستان گیلاوند منتقل شد و بعد به خواست خانواده، به بیمارستانی در تهران انتقال یافت و حالا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. به گفته خانواده‌اش، سطح هوشیاری پایین مسئله اصلی است و تقاضایی که دارند تماس نگرفتن با بیمارستان است.

در بیانیه خانواده رضا امیرخانی که در کانال این نویسنده منتشر شده، آمده است:

«للحق

دوستان آقا رضا و همراهان عزیز و صمیمی

از دیروز که برای آقای امیرخانی حادثه‌ای پیش آمده، بیش از همه این سال‌ها حضور و همراهی و دلگرمی و در یک کلام، «بودن» شما را در کنار او و خودمان احساس کردیم.

دعاهای شماست که فشار روحی این اتفاق را برای ما و درد آن را برای آقا رضا سبک می‌کند.

می‌دانیم که شما هم مثل ما مشتاق شنیدن از آقای امیرخانی هستید؛ ولی دو درخواست داریم:

یک. قول می‌دهیم که به مرور اخبار سلامتی رضا جان را در همین کانال منتشر کنیم تا شما هم بی‌خبر نمانید و خبر درست را بخوانید. لطفا در انتشار اخبار مربوط به این موضوع طمانینه لازم را حفظ کنیم.

دو. لطفا از تماس با بیمارستان و نزدیکان در حد امکان پرهیز کنید. مسئولان زحمتکش بیمارستان باید از آقا رضاهای دیگران هم مراقبت کنند و ما نباید تمرکز و آرامش آن‌ها را مختل کنیم.

از همین طریق با هم در تماس و گفت‌وگو خواهیم بود.

آخرین خبر تا الان همان مطلبی است که دیشب گفتیم. آقای امیرخانی در مراقبت‌های ویژه تحت نظر است.

باران دعاهایتان را برای رضا و ما بفرستید؛ به امید بهبودی هرچه زودتر

با احترام و سپاس

خانواده رضا امیرخانی»

