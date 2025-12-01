خبرگزاری کار ایران
عضویت اتاق بازرگانی ایران در تمامی شوراهای اصلی و فرعی وزارت میراث فرهنگی

کد خبر : 1721405
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عضویت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق در شورای راهبردی و تمامی کارگروه ها و شوراهای اصلی و فرعی مرتبط با این وزارتخانه موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، این تصمیم پس از درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک با سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرفته شد و از این پس اتاق بازرگانی ایران به عنوان عضو موثر شورای راهبردی و کارگروه‌های رسمی و شوراهای فرعی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به همکاری با این وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط می پردازد.

سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر این تصمیم بر توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی کشور اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران می تواند با حضور در شوراهای راهبردی و کارگروه های وزارت میراث فرهنگی نقش مهمی در جذب سرمایه برای توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی کشور ایفا کند.

او گفت: پس از موافقت وزیر میراث فرهنگی و کردشگری با عضویت اتاق بازرگانی ایران در کارگروه‌ها و شورای راهبردی این وزارتخانه، اتاق بازرگانی ایران دایره ارتباطات خود در سرمایه گذاری و تصمیم سازی بخش خصوصی در حوزه گردشگری توسعه داده و می تواند با جذب سرمایه و ارائه نظرات کارشناسانی برای مرمت بناهای تاریخی رها شده در کشور که بخش زیادی از آن ها در اختیار دستگاه های دولتی است به نجات بخشی آثار تاریخی کشور اقدام کند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: ورود اتاق بازرگانی به تصمیمات کلان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تاثیر مستقیم بر توسعه و رونق گردشگری کشور و همچنین نیازسنجی در مرمت آثار تاریخی و ترویج میراث ملموس و‌ناملموس با محوریت سرمایه گذاری و رفع معضلات بخش خصوصی و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه دارد.

موسوی تاکید کرد: پیرو درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در موارد و موضوعات مرتبط با صنایع دستی نیز این حق برای کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران ایجاد می شود که در مجامع و شوراهای صنایع دستی به نیابت از اتاق بازرگانی ایران حضور داشته باشد.

