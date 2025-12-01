برای ساماندهی بافت تاریخی بوشهر ۲ همت اعتبار نیاز داریم/ مدرسه سعادت، عمارت امیریه و عمارت مشروطه بوشهر در دست مرمت

به گزارش خبرنگار ایلنا، بافت تاریخی بوشهر یا بافت قدیمی بوشهر، شامل چهار محله‌ی بهبهانی، دهدشتی، کوتی و شنبدی است که در دل شهر بوشهر قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار، درحال حاضر در این بافت تاریخی ۱۲۵ اثر ثبتی و ۲۲۵ اثر واجد ارزش وجود دارد.

«علی ماهینی» معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر با تاکید بر اینکه ساماندهی کل بافت تاریخی بوشهر که شامل محورها، بازار تاریخی، جداره‌های ساحلی و بناهای واجد ارزش می‌شود، دستکم نیاز به ۲ همت اعتبار دارد، به ایلنا گفت: درحال حاضر ۱۲۵ اثر ثبتی و ۲۲۵ اثر واجد ارزش در بافت تاریخی بوشهر وجود دارد که برای مرمت و ساماندهی بناهای واجد ارزش و ثبت در فهرست آثار ملی و همچنین بازار تاریخی و محورها و جداره‌های ساحلی نیازمند اعتباری بالغ بر ۲ همت هستیم.

او افزود: درحال حاضر تعدادی از مساجد ثبت شده در محدوده بافت تاریخی شهر بوشهر که شامل مرکز فرهنگی کتابخانه مصلحیان، موزه مردم‌شناسی بوشهر، عمارت کازرونی و همچنین تعدادی از خانه‌های تاریخی با هدف کاربری هتل و اقامتگاه می‌شود، در بخش خصوصی در حال مرمت هستند.

او همچنین مدرسه سعادت، عمارت امیریه و عمارت مشروطه را از پروژه‌های فعال دانست که هم‌اکنون توسط اداره میراث‌فرهنگی استان بوشهر در دست انجام است.

ماهینی گفت: شیوه مرمت در استان بوشهر با توجه به تنوع دوره‌های ساخت که در آثار و بناهای تاریخی بوشهر وجود دارد، از روش‌ها و رویکردهای مداخلاتی متفاوتی پیروی می‌کند که همگی تابع اصول و قوانین مصوب مرمتی هستند.

به گفته معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر، درحال‌حاضر نیاز است با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های اجتماعی و همچنین افزایش مسیرهای آموزشی و تربیت متخصصین و کارشناسان زبده، در راستای بهبود کیفیت مرمت در بوشهر برنامه ریزی کنیم و با ایجاد مسیرهای تامین اعتبار و تخصیص‌های لازم جهت مرمت و ساماندهی گذرها و معابر و گره‌ها و میادین شهری و ابنیه شاخص تاریخی ودیگر آثار ارزشمند، در راستای حفظ و تقویت ارزش‌های نهفته در آثار تاریخی و فرهنگی این استان گام‌های جدی برداریم.

او معتقد است، با توجه به ساماندهی‌ها و بازسازی‌هایی که در سال‌های اخیر در بافت تاریخی بوشهر صورت گرفته، و با توجه به احیای فضاهای اقامتی و پذیرایی و پروژه‌های اجرایی صورت گرفته توسط بخش خصوصی و دولت، می‌توان گفت که مرمت و ساماندهی‌ها روند رو به رشد داشته است و چنانچه با انجام تعاملات لازم این روند ادامه پیدا کند، شاهد تغییرات قابل توجه و مثبتی در این پهنه ارزشمند از شهر خواهیم بود.

ماهینی همچنین تاکید کرد: علاوه بر مشارکت مردمی ایجاد تعامل در فعالیت‌های دستگاه‌های مرتبطی چون زیرساخت‌های شهری شهرداری‌ها، راه مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و …برای تکمیل روند بهسازی شهری در این منطقه و حفظ ارزش‌های آن ضروری است که امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع توسط همه مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

