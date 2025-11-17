۱۲ مستند در بخش «پرتره» سینماحقیقت ۱۹

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دوستداران سینمای مستند می‌توانند ۱۲ مستند پرتره جذاب را در بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده تماشا کنند.

«انیو» ساخته جوه تورناتوره درباره انیو موریکونه آهنگساز نامدار سینمای جهان، «سایه‌های پشت قاب» ساخته ایوان باتورین درباره لودمیلا کوزاکووا یکی از اولین زنانی که نامش در میان طراحان تولید فیلم دیده می‌شود.

«خاطرات گم شده در طوفانی خیالی» به کارگردانی ویکتور لونا درباره نوارهای قدیمی وی اچ اسی است که کارگردان پیدا می‌کند، این فیلم‌ها توسط پدربزرگش ضبط شده‌اند. «مارلون براندو» ساخته وی ترنت درباره بازسازی نسخه گمشده از تریلر فیلمی است که مارلون براندو بازیگر بزرگ کارگردانی کرده است.

«روزی روزگاری سینما» ساخته مارتین جرج، مستندی کوتاه است که خاطرات افراد از نخستین تجربه تماشای فیلم در سینما را ثبت کرده است. «حضور سایه‌ها» به کارگردانی سامی ژوبر ون اینخن درباره رابرت جی. فلاهرتی، پدر سینمای مستند است، فیلم‌ساز یکی از نوادگان فلاهرتی است و در جستجوی اسناد دیده نشده آرشیو خانوادگی، رد پای فلاهرتی بزرگ را جستجو می‌کند.

«عروسک بازی» به کارگردانی والری ریابین با تکیه بر تجربیات مارینا کورچفسکایا و استانیسلاو سوکولوف، دانشجویان دانشکده سینمایی وگیک و استودیوهای انیمیشن کودک، به دنیای پرشور انیمیشن عروسکی معاصر روسیه می‌پردازد.

«دیمیتریس ماکریس، سیمای یک کارگردان» ساخته پائولو ستیمینی، فرانچسکو تاسارا مستندی شاعرانه که مسیر دیمیتری مارکسیس را از تحصیل در رشته فیلمبرداری در رم تا بازگشت و تبدیل شدن به چهره‌ای برجسته در سینمای یونان دنبال می‌کند.

«سه مرگ مریان کوپر» ساخته رافائو سالاتا، پاوه گارگاس، این فیلم داستان زندگی مریان کوپر، فیلمساز آمریکایی و خالق فیلم «کینگ کونگ» را روایت می‌کند.

«ولاستا، خاطره ابدی نیست» به کارگردانی کاندلا وی، تینو پری‌را درباره ولاستا لاه نخستین زن کارگردان فیلم بلند ناطق در آرژانتین است. کارگردانان این مستند زندگی او را از دوران کودکی در کشوری جنگ‌زده، تا فرارش به آرژانتین دنبال می‌کنند.

«چه اقدام جنون آمیزی» ساخته راب نیلسون، دنی دی، این مستند ۵۴ دقیقه‌ای مجموعه تحسین شده کارگردان امریکایی راب نیلسون به نام «۹ فیلم شبانه» را به تصویر می‌کشد. مجموعه‌ای پیشگام در سینمای مستقل که در محله تندرلوین سانفرانسیکو ساخته شده است.

«جاهده سونکو، اولین زن کارگردان و تهیه کننده ترکیه» ساخته نورالله گوزل، با نگاهی به تاریخ سینمای ترکیه، زندگی جاهده سونکو، بازیگر و کارگردان اهل ترکیه را روایت می‌کند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.

