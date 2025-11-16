سند دیپلماسی اقتصاد گردشگری سلامت کشور تدوین می شود

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، این تصمیم پس از رایزنی های صورت گرفته با وزیر خارجه و معاون او در نشست کمیسیون گردشگری سلامت اتاق بازرگانی ایران گرفته شده و قرار است شیوه فعالیت و هدفگذاری محصولات گردشگری سلامت ایران در حوزه ورود هدفمند گردشگران و تامین تجهیزات مورد نیاز از کشورهای هدف بطور مشخص در اختیار سفارتخانه ها و اتاق های مشترک در کشورهای هدف گردشگری سلامت کشور قرار بگیرد.

براساس اعلام کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، با تدوین این سند شرح وظایف سفارتخانه ها، دیپلمات ها و اعضای اتاق های بازرگانی مشترک ایران برای توسعه گردشگری سلامت کشور و جذب گردشگران درمانی در ارتباط با کشورهای هدف گردشگری ایران شفاف و مشخص می شود.

هم اکنون کشورهای چین، عراق و عمان به عنوان کشورهای پایلوت تدوین سند دیپلماسی اقتصاد گردشگری سلامت ایران هدفگذاری شده اند و بررسی کشورهای دیگر برای توسعه بازار گردشگری سلامت ایران در آن ها نیز در دستور کار است.

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد، به منظور تحقق هدفگذاری درآمد سالیانه 6 میلیارد دلاری گردشگری سلامت ایران براساس ماده 72 قانون برنامه پیشرفت کشور، قرار است سهم اقتصادی هر یک از استان های کشور در ارزآوری گردشگری سلامت ایران مشخص شود و میزان سرمایه گذاری های مرتبط با گردشگری سلامت ایران با هدف تامین زیرساخت های مناسب براساس میزان ارزآوری این استان ها در گردشگری سلامت و درمان کشور در نظر گرفته شود.

محمد جهانگیری، رییس کمیته سلامت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز با اعلام این که کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران هم اکنون نماینده بخش خصوصی کشور در شورای راهبری گردشگری سلامت کشور مشتکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی است گفت: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در تصمیم سازی ها و تدوین آیین نامه گردشگری سلامت ایران با تصویب شورای رهبری گردشگری سلامت نقش مستقیم دارد.

او افزود: برهمین اساس وظیفه تهیه و رونمایی از نشان و برند ملی گردشگری سلامت کشور به اتاق بازرگانی ایران محول شده و علاقمندان در طرح شعار و نشان ملی گردشگری سلامت کشور تا پایان آذرماه می توانند طرح ها و شعارهای پیشنهادی خود را به دبیرخانه جشنواره نشان و برند ملی گردشگری سلامت ایران ارسال کنند.

محمد جهانگیری اعلام کرد: برگزیده این جشنواره که قرار است دیماه سالجاری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شود 300 میلیون تومان جایزه دریافت می کند و طرح و شعار پذیرفته شده به عنوان نماد ملی گردشگری ایران در بازارهای جهانی معرفی خواهد شد.

رییس کمیته گردشگری سلامت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همچنین از سرمایه گذاران دعوت می کند تا در ایجاد پلتفرم گردشگری سلامت کشور که از این کمیسیون در حال ساخت است مشارکت کنند.

انتهای پیام/