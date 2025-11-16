خبرگزاری کار ایران
برگزاری طرح پاییزه کتاب همزمان با هفته کتاب سی‌وسوم

همزمان با سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران طرح «پاییزه کتاب ۱۴۰۴؛ فروش ویژه بازار کتاب» در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، همزمان با برگزاری این رویداد فرهنگی، طرح «پاییزه کتاب ۱۴۰۴؛ فروش ویژه بازار کتاب» از ۲۵ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور اجرا می‌شود.

این طرح با مشارکت گسترده کتاب‌فروشی‌های عضو بازار کتاب برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های موردنظر خود را به‌صورت حضوری از کتاب‌فروشی‌های عضو و همچنین به‌صورت مجازی از طریق سامانه بازار کتاب به نشانی bazarketab.ir تهیه کنند.

همچنین برای هر کد ملی ۲۰ درصد یارانه خرید تا سقف یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ تسهیلاتی که با هدف افزایش قدرت خرید و تشویق مخاطبان به تهیه کتاب پیش‌بینی شده است. خرید غیرحضوری نیز با ۵۰ درصد یارانه ارسال رایگان انجام می‌شود تا دسترسی آسان‌تری برای مخاطبان در نقاط مختلف کشور فراهم شود.

لازم به ذکر است برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، ثبت‌نام و ارائه راهنمایی‌های لازم، شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ در مدت اجرای طرح فعال خواهد بود.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از شنبه بیست‌وچهارم آبان (۱۴۰۴) آغاز شد و تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) به کار خود ادامه خواهد داد.

 

