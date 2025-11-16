به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب سی‌وسوم به مناسبت آغاز این رویداد پیامی به شرح زیر نوشت:

«با آغاز سی‌وسومین دوره هفته کتاب، بار دیگر به یاد می‌آوریم که کتاب نه تنها حافظه‌ مکتوب یک ملت، بلکه پناهگاه همدلی و زبان مشترک انسان‌هاست. در روزگاری که واگرایی و گسست‌های اجتماعی، آرامش جمعی‌مان را تهدید می‌کند، کتاب می‌تواند ما را زیر چتر معنا گرد آورد، جایی که تفاوت‌ها به گفت‌وگو بدل می‌شوند و واژه‌ها پلی می‌سازند میان دل‌ها.

کتاب بیش از آنکه ابزاری برای دانستن باشد، مجالی‌ است برای با هم بودن، برای شنیدن صدای دیگری، برای درک رنج‌ها، رؤیاها و امیدهای مشترک. در سایه‌ کتاب می‌توانیم به نشاطی اصیل و پایدار دست یابیم‌ و به یقین این نشاط از فهم، همدلی و از مشارکت در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برمی‌خیزد.

ما در خانه‌ کتاب و ادبیات ایران، خود را خادمان شما می‌دانیم و با همه‌ توان می‌کوشیم تا مسیر حضور کتاب در زندگی فردی و جمعی را هموارتر کنیم. امید داریم که این هفته نه فقط بزرگداشت کتاب، که تجدید عهدی باشد با فرهنگ خواندن، با گفت‌وگو و با هم‌زیستی.

ابراهیم حیدری

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران

دبیر سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران»

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از شنبه بیست‌وچهارم آبان (۱۴۰۴) آغاز شده و تا سی‌ام آبان به کار خود ادامه خواهد داد.

