پیام دبیر سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران؛
تنها کتاب میتواند ما را زیر چتر معنا گرد آورد
ابراهیم حیدری؛ دبیر سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز این رویداد پیامی نوشت.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب سیوسوم به مناسبت آغاز این رویداد پیامی به شرح زیر نوشت:
«با آغاز سیوسومین دوره هفته کتاب، بار دیگر به یاد میآوریم که کتاب نه تنها حافظه مکتوب یک ملت، بلکه پناهگاه همدلی و زبان مشترک انسانهاست. در روزگاری که واگرایی و گسستهای اجتماعی، آرامش جمعیمان را تهدید میکند، کتاب میتواند ما را زیر چتر معنا گرد آورد، جایی که تفاوتها به گفتوگو بدل میشوند و واژهها پلی میسازند میان دلها.
کتاب بیش از آنکه ابزاری برای دانستن باشد، مجالی است برای با هم بودن، برای شنیدن صدای دیگری، برای درک رنجها، رؤیاها و امیدهای مشترک. در سایه کتاب میتوانیم به نشاطی اصیل و پایدار دست یابیم و به یقین این نشاط از فهم، همدلی و از مشارکت در ساختن آیندهای روشنتر برمیخیزد.
ما در خانه کتاب و ادبیات ایران، خود را خادمان شما میدانیم و با همه توان میکوشیم تا مسیر حضور کتاب در زندگی فردی و جمعی را هموارتر کنیم. امید داریم که این هفته نه فقط بزرگداشت کتاب، که تجدید عهدی باشد با فرهنگ خواندن، با گفتوگو و با همزیستی.
ابراهیم حیدری
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران
دبیر سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران»
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از شنبه بیستوچهارم آبان (۱۴۰۴) آغاز شده و تا سیام آبان به کار خود ادامه خواهد داد.