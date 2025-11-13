خانه تئاتر از انزوا بیرون کشیده شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بازدید از خانه تئاتر با تعدادی از اعضای هیات مدیره این خانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

سیدمجید پوراحمدی (مدیرعامل صندوق اعتباری هنر) در این دیدار سرپرست معاونت امور هنری را همراهی کرد.

محمد بهرامی (رییس هیات مدیره خانه تئاتر)، مجید قناد (نائب رییس)، مهدی موسی خانی (دبیر هیات مدیره خانه تئاتر)، علیرضا گیلوری (مدیرعامل خانه تئاتر)، مریم رحیمی و سیدجواد روشن و علی گودینی (اعضای هیات مدیره) نیز از اعضای حاضر در این دیدار بودند.

سرپرست معاونت امور هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان این بازدید گفت: همیشه بر این باور بوده‌ام که فقط مقوله هنر است که می‌تواند تاب‌آوری اجتماعی جامعه را افزایش دهد. هنر تنها زبانی است که می‌تواند قهرمانان گذشته را به خوبی به نسل نوجوان و جوان ما معرفی کند تا بدانند در شرایط حساس، ایران ما چگونه بحران‌ها را پشت سر گذاشته و با افتخار تا به امروز پیش آمده است.

او افزود: همه رشته‌های هنری ارزشمند و قابل احترام هستند ولی به باور من هنر تئاتر و سینما اثر بیشتری بر مخاطب دارند. برخی دیالوگ‌های یک اثر نمایشی یا سینمایی گاها می‌تواند به اندازه یک کتاب تامل برانگیز و موثر باشد. البته این یک واقعیت است که امروز موفق‌ترین هنرمندان ما در عرصه سینما، کسانی هستند که از خاستگاه تئاتر برخواسته اند. تئاتر به مثابه مدرسه‌ای است که هنرمندان را برای حضور موفق تر در سینما، تربیت می‌کند.

احمدی تصریح کرد: این بدان معنا نیست که در بین رشته‌های مختلف هنری تبعیض قائل شویم و برای ما به عنوان مدیران فرهنگ و هنر هیچ تفاوتی میان هنرمندان رشته‌های مختلف هنری وجود ندارد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با تاکید بر اینکه خانه تئاتر باید از انزوا بیرون کشیده شود، اذعان داشت: ایجاد انسجام بیشتر میان خانه و هنرمندان و دوری از اختلاف‌نظرهای متعارف و دعواهای شخصی، می‌تواند خانه تئاتر را مجدداً احیا که خوشبختانه شاهد آن هستیم که هیات مدیره و مدیر عامل جدید این حمیت را دارند.

احمدی تاکید کرد: معاونت امور هنری در راستای احیای مجدد خانه تئاتر از هیچ حمایتی فروگذار نخواهد بود. چه در حوزه‌های مالی و پرداخت بدهی‌های گذشته، چه فراهم نمودن زمینه‌ی دیدار مدیران خانه با مقام عالی وزارت که می‌تواند موجب تسریع در حل مشکلات شود و اقدام دیگر آنکه تلاش می‌کنیم خانه در پوشش اماکن فرهنگی قرار گرفته تا از معافیت‌های تعریف شده در موضوع حامل‌های انرژی بهره‌مند شود.

مشاور عالی وزیر در پایان خاطر نشان ساخت: ‌خاصیت و ارزش هنر همین است که به مثابه یک چراغ روشن، آسیب‌های اجتماعی را در قالب آثار هنری به منظر نقد می‌کشد تا در مقابل چشم مسئولین قرار گیرد. نقد منصفانه و درست در قالب هنر به ویژه هنرهای نمایشی، می‌تواند بسیاری از آسیب‌های مترتب بر فرهنگ عمومی را کاهش دهد.

سیدمجید پوراحمدی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه تئاتر یکی از هنرهای مادر است و نقش اساسی در بحث آموزش، تقویت و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی دارد، مطرح کرد: اهالی تئاتر از شریف‌ترین و سالم‌ترین گروه‌های هنری هستند؛ هنرمندانی پرکار، کم‌توقع و صادق که سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط با عشق کار می‌کنند.

او ادامه داد: مبالغ اندک برای این خانه می‌تواند ارزش افزوده فراوانی ایجاد کند. حضور و نظارت چند هزار هنرمند تئاتر و ارتباط نزدیک آنان با بدنه فرهنگی کشور، ظرفیتی مهم است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد و پویایی هنر داشته باشد.

همچنین محمد بهرامی، رییس هیات مدیره خانه تئاتر طی سخنانی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی ساختمان خانه تئاتر مشکلات اقتصادی است. ما در ماه‌های گذشته، در بهره‌گیری از برخی خدمات و سرویس‌ها ناتوان بوده‌ایم با وجود این، همچنان هزینه‌های جاری از جمله آب، برق، گاز و تلفن به طور منظم برای ما صادر می‌شود و بدهی‌هایی نیز بر جای مانده است.

او ادامه داد: چند سال است رقم دریافتی خانه تئاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با وجود تورم شدید و شرایط اقتصادی دشوار تغییری نکرده و ثابت مانده است. این در حالی است که مثلاً خانه سینما توانسته است حمایت‌های مالی خوبی دریافت کند؛ ما از این موضوع خوشحالیم، اما انتظار داریم توجه مشابهی نیز به خانه تئاتر شود.

رییس هیات مدیره خانه تئاتر بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انتظار می‌رود ارقام حمایتی واقعی و قابل‌قبول‌تری در نظر گرفته شود تا بتوانیم هم خانه تئاتر را فعال نگه داریم و هم برنامه‌ها و خواسته‌های وزراتخانه را اجرا کنیم.

بهرامی با تاکید بر اهمیت تامین نیروی انسانی برای فعالیت در خانه تئاتر گفت: برای اداره منظم خانه تئاتر، به نیروهای متخصص از جمله، مسئول فنی سالن، مسئول اطلاعات، کتابدار، نگهبان و.... نیاز داریم. در بخش کتابخانه نیز دست‌کم به دو نفر نیروی ثابت نیاز داریم تا بتوانند مجموعه کتاب‌ها و اسناد را سامان‌دهی کنند و شرایط استفاده برای پژوهشگران و دانشجویان فراهم شود. این کتابخانه شامل مجموعه‌ای از اسناد و نشریات بسیار قدیمی و بی‌نظیر است؛ حفظ و نگهداری این اسناد ارزشمند طبق استانداردهای لازم هزینه‌بر است و باید برای آن فکری اساسی شود.

مجید قناد، نائب رییس خانه تئاتر در ادامه این دیدار گفت: در دوران کرونا، بسیاری از اعضای ما جایی برای فعالیت نداشتند و به سختی زندگی را ادامه می‌دانند. این هنرمندان ماخوذ به حیا هستند، با وجود تمام دشواری‌ها، همچنان با عشق به تئاتر زندگی کردند و دوست دارند که در این زمینه فعالیت و خدمت کنند.

علیرضا گیلوری، مدیرعامل خانه تئاتر نیز در سخنانی اظهار کرد: در کنار مشکلات مالی، سه نیاز اساسی وجود دارد که در این سال‌ها مغفول مانده است. نخست، ضرورت ایجاد نظم صنفی و یکپارچگی ساختاری است؛ دوم، تأسیس بانک اطلاعاتی دقیق از اعضا و فعالیت‌ها؛ و سوم، تقویت بخش نرم‌افزاری و ارتباطی خانه. در حال حاضر، هیچ سیستم منسجمی برای ثبت اطلاعات وجود ندارد؛ نمی‌دانیم چند عضو فعال داریم، هر فرد در چه شاخه‌ای مشغول است و کجا فعالیت می‌کند. حتی در فضای مجازی نیز حضور منظم و اطلاع‌رسانی ساختاریافته نداریم. بنابراین، روزی که بتوانیم این بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم، در واقع «روز صفر» آغاز بازسازی خانه تئاتر خواهد بود.

او یادآور شد:هدف همه ما این است که نشان دهیم خانه تئاتر نهادی فعال در خدمت جامعه است‌. تئاتر همواره مستقل کار کرده است. تئاتر را به تئاتری‌ها بسپارید. اگر حمایت از این هنر صورت بگیرد، با تشکیل یک کارگروه ساده می‌توان از ظرفیت فوق‌العاده این جامعه هنری بهره برد.

مریم رحیمی، عضو هیات مدیره خانه تئاتر نیز گفت: هنرمندان تئاتر در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند. بسیاری از آنان در دوره‌های مختلف مانند دوران همه‌گیری کرونا و شرایط بحرانی از اولین گروه‌هایی بودند که فعالیت‌شان به طور کامل متوقف شد. طبیعی است که این موضوع مشکلات مالی و روحی فراوانی برایشان به وجود آورده است.

او ادامه داد: حداقل توقع ما این است که اگر تسهیلاتی برای قشری از هنرمندان فراهم می‌شود؛ برای اهالی تئاتر هم این چنین باشد تا ما شاهد دلگیری و اعتراض اعضا نسبت به این عدم توجه نباشیم.

رحیمی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی سایت خانه تئاتر گفت: ما درباره سایت خانه تئاتر پیش از این هم با صندوق اعتباری هنر صحبت کردیم. سایت از مواردی است که هم برای ما و هم‌ برای اعضای خانه تئاتر بسیار ضروری و مهم به شمار می‌آید.

سیدجواد روشن، عضو هیات مدیره خانه تئاتر نیز گفت: بخش بزرگی از خانواده تئاتر، به‌ویژه اعضای این خانه همواره مطالبات صنفی و معیشتی دارند. در واقع ما به نوعی در حال کمک به دولت هستیم؛ زیرا زمانی که خدمات رفاهی، درمانی یا صنفی به اعضا ارائه می‌کنیم، در حقیقت بخشی از وظایف حمایتی دولت را انجام می‌دهیم. حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های مرتبط، می‌تواند آرامش نسبی و انگیزه اولیه را در میان هنرمندان تئاتر ایجاد کند. همه این تلاش‌ها در نهایت برای ارتقای تئاتر و تقویت بدنه هنری کشور است.

انتهای پیام/