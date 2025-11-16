در گفتگو با ایلنا اعلام شد؛
برپایی ۵۰ کارگاه مرمتی فعال در کرمان/ از مرمت باغ شازده کرمان تا کاروانسراهای جهانی
معاون میراثفرهنگی کرمان از فعالیت ۵۰ کارگاه فعال مرمت در استان کرمان خبر داد. او گفت: مهمترین آثار تاریخی کرمان که شامل بناها، خانهها و بازارهای تاریخی استان کرمان در دست مرمت قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استان کرمان با برخورداری بیش از ۱۱ درصد از وسعت ایران نخستین استان پهناور ایران بهشمار میرود. استانی که دارای شهرستانهای مختلف با آثار متعدد تاریخی و محوطههای غنی فرهنگی و تاریخی است.
«فرناز فرهیمقدم» معاون میراثفرهنگی استان کرمان با اعلام اینکه هماکنون ۵۰ کارگاه فعال مرمتی در سطح استان کرمان دایر است، به ایلنا گفت: قرارداد ۳۹ کارگاه مرمتی مربوط به امسال بوده و ۱۱ کارگاه مرمتی هم مربوط به سالهای قبل میشوند که همچنان فعال هستند.
او گفت: بخشی از کارگاههای مرمت در پایگاههای تاریخی و جهانی کرمان مستقر هستند که یکی از کارگاههای مرمت در باغ شازده کرمان است که در این کارگاه، مرمت و زیرساختهای اغ شازده ماهان بهصورت همزمان درحال مطالعه و مرمت است.
معاون میراثفرهنگی استان کرمان همچنین به مرمت قنوات تاریخی استان کرمان اشاره کرد و افزود: قنات گوهرریز جوپار و قنوات قاسمآباد بم از جمله قناتهای تاریخی و جهانی کرمان هستند که هماکنون در حال مرمت هستند این درحالی است که دو کاروانسرای جهانی گنجعلیخان و شاهپوران نیز با اعتبار مشخصی که امسال برای آنها اختصاص پیدا کرده بهصورت مداوم درحال رصد و پایش مرمتی هستند.
فرهی مقدم اعلام کرد: از جمله بناهای شاخصی که در استان کرمان هماکنون در حال مرمت است مربوط به آرامگاه شاه نعمتالله ولی، گنبد جبلیه، بازار تاریخی سیرجان، بازار تاریخی رفسنجان و کرمان میشود. این درحالی است که اعتبار قابلتوجهی هم برای عمارت تاریخی صمدخانی شهربابک کرمان در نظر گرفته شده است.
او همچنین به مرمت ۴برج یزدانآباد، مسجدکهنه شهربابک و آثار تاریخی متعدد و پراکنده در تمام شهرستانهای کرمان اشاره کرد. به گفته معاون میراثفرهنگی کرمان، برخی از آثار در قالب پروژههای مرمتی قرار گرفتند و برخی دیگر مثل قلعه دارستان بیشتر بر مطالعات مرمتی متمرکز بود.
او همچنین به حوزه ثبت آثار تاریخی کرمان اشاره کرد و ادامه داد: در تمام حوزههای میراثفرهنگی (میراثفرهنگی ملموس و ناملموس و طبیعی) تلاشکردهایم موضوع ثبت را پیش ببریم. با توجه به اینکه ما تعداد محدودی از آثار را میتوانیم طبق روال هر سال در وزارتخانه به ثبت برسانیم تا کد ثبتی را دریافت کنیم ولی با تجمیع پروندهها از واحد ثبت تهران درخواست کردیم با سفر به کرمان تا یک ماه آینده این پروندههای ثبتی در استان کرمان به نتیجه برسند که ثبت این پروندهها اتفاق بسیار خوبی در حوزه ثبت آثار تاریخی و طبیعی کرمان باشد.
معاون میراثفرهنگی کرمان به موضوع تعیین حرایم و اصلاح حرایم برخی از آثار تاریخی کرمان اشاره کرد و افزود: امسال حدود ۵ پرونده در حوزه اصلاح حرایم را در دستور کار داشتیم که آن هم در حال بازنگری و کارهای نهاییاش درحال انجام است که انشالله آنها به زودی نهایی خواهند شد.
او همچنین راهاندازی همایشهای علمی مرتبط با حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را از جمله فعالیتهای اداره کل میراثفرهنگی دانست و افزود: دو همایش بسیار خوب که یکی از آنها همایش جیرفت و دیگر تپه یحیی است را در پیش داریم که این همایشها با کمک شهرستانها و نمایندگان آنها در دی ماه سال جاری برگزار کنیم. همایشهای علمی دیگری هم در دستور کار است که درحالحاضر در مراحل ابتدایی قرار گرفتهاند.