لوران مووینیه برنده جایزه گنکور ۲۰۲۵ شد

به گزارش ایلنا به نقل از لوموند، لوران مووینیه با رمان «خانه خالی» به‌عنوان برنده جایزه گنکور ۲۰۲۵ برگزیده شد.

هیات داوران جایزه گنکور روز سه‌شنبه (۴ نوامبر ۲۰۲۵) مطابق سنت هر ساله، در رستوران دروانت پاریس گردهم آمدند و رمان «خانه خالی» نوشته لوران مووینیه، نویسنده فرانسوی، را به‌عنوان برنده جایزه گنکور ۲۰۲۵ برگزیدند.

مووینیه در نخستین دور رای‌گیری با شش رای در برابر چهار رای کارولین لامارش، نویسنده بلژیکی، پیروز شد. رمان «خانه خالی» از سوی انتشارات مینویی منتشر شده و تاکنون بیش از ۸۲ هزار نسخه از آن به فروش رسیده است. این اثر پیش از این، موفق به دریافت جایزه ادبی روزنامه لوموند، جایزه لاندِرنو خوانندگان و جایزه کتاب‌فروشان نانسی - لو پوئن شده بود.

در فهرست نهایی گنکور امسال، افزون بر مووینیه، نام امانوئل کارر با رمان «کولخوز» (انتشارات پ.او.ال)، کارولین لامارش با رمان «زیبای تاریک» (انتشارات سویی) و ناتاشا آپانا با رمان «شبی در قلب» (انتشارات گالیمار) نیز به چشم می‌خورد. آپانا تنها یک روز پیش از اعلام گنکور، برنده جایزه فمینا ۲۰۲۵ شده بود.

در روزگاری که کتاب‌های عامه‌پسند بیشتر روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها دیده می‌شوند یا رمان‌ها برای جملات منتخب اینستاگرامی نوشته می‌شوند، «خانه‌ِ خالی» دعوتی است به باحوصله خواندن و دقیق خواندن. این رمان درباره‌ گذشته، حافظه و آن چیزی است که بین نسل‌ها منتقل می‌شود.

مووینیه به‌جای روایت‌های پرحادثه، سراغ چیزهای کوچک می‌رود. چیزهایی مثل گفت‌وگوهای ناتمام، اشیای فراموش‌شده و احساس گناهی که به زبان نمی‌آید. او نشان می‌دهد که گاهی سکوت، از هر فریادی سنگین‌تر است.

این اثر در عین حال تصویری‌ است از فرانسه‌ امروز. کشوری که هنوز درگیر خاطرات جنگ‌ها، استعمار و تغییرات اجتماعی است. شاید به همین دلیل است که داوران گنکور تصمیم گرفتند این کتاب را به‌عنوان برنده‌ سال ۲۰۲۵ معرفی کنند. سالی که بیش از هر زمان دیگری تشتت و دوپارگی جامعه‌ فرانسه عیان شده است. تشتتی چه در بعد سیاسی و چه در نگاه فلسفی میان چپ و راست، با دولتی که ناتوان از هر کنشی میان این دو جناح است.

جایزه بزرگ ادبی

جایزه گنکور از سال ۱۹۰۳ تاکنون بزرگ‌ترین سکوی پرتاب برای نویسندگان فرانسوی بوده است. برندگان آن که در عمر خود فقط یک‌بار به این جایزه دست می‌یابند، تبدیل به سرخط خبرها می‌شوند و فروش آثارشان چند برابر می‌شود. از همه مهم‌تر برندگان گنکور وارد تاریخ ادبیات فرانسه می‌شوند که یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های تاریخ بشری است. جایزه‌ی گنکور فقط یک اسکناس ده یوروی و یک استیک گاو برای ناهار است اما نویسنده ناگهان با ده‌ها و صدها هزار تقاضای جدید برای کتاب‌هایش روبه‌رو می‌شود. همین‌طور آثارش به‌سرعت به دیگر زبان‌ها ترجمه می‌شوند.

نویسنده‌ای که سرانجام دیده شد

سال‌ها بود که نام مووینیه در میان برندگان جوایز بزرگ دیده نمی‌شد، هرچند آثارش همیشه تحسین می‌شدند. بسیاری از منتقدان این بی‌توجهی را بی‌عدالتی ادبی می‌دانستند. حالا منتقدان می‌گویند با گنکور ۲۰۲۵ او سرانجام در جایگاهی قرار گرفته که شایسته‌اش بود.

با این‌حال احتمالا خود مووینیه به این عنوان‌ها بی‌تفاوت خواهد ماند. او گفته بود: «زبان برای فرار از جایی که آمده‌ای نیست بلکه برای برگشتن به آن‌جاست.» همین جمله شاید خلاصه‌ تمام آثارش باشد. تلاشی برای بازگشت و درک ریشه‌ها و آشتی با گذشته.

افزایش فروش

با انتشار خبر گنکور، فروش خانه‌ خالی به سرعت چند برابر می‌شود. امشب چاپخانه‌ها سخت در تلاشند تا کتاب را در نسخه‌های هرچه بیشتر چاپ و صحافی کنند و با نوار‌های معروف روی جلد کتاب‌های فرانسوی و عنوان پرطمطراق «برنده‌ گنگور ۲۰۲۵» به بازار عرضه کنند. کتاب‌خوان‌های فرانسوی از فردا مشتاقانه به‌دنبال نسخه‌های این کتاب هستند. با این‌حال فراتر از آمار فروش، مهم این است که این رمان پیش از این‌هم در دل خوانندگان جا باز کرده بود.

مووینیه در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود: «نوشتن یعنی خانه‌ای را بسازی که در آن بتوانی با گذشته‌ات روبه‌رو شوی». حالا خانه‌ خالی جایزه‌ای را گرفته که بسیاری از نویسندگان صاحب‌نام در حسرتش هستند.

