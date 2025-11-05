چشم مصنوعی شهر سوخته در امنیت کامل نگهداری میشود/ انتقال اثر به تهران منتفی است
معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با رد ادعای مطرحشده در فضای مجازی درباره نگهداری نامناسب چشم مصنوعی شهر سوخته، تأکید کرد: این اثر منحصر بهفرد باستانی در شرایطی کاملاً استاندارد، ایمن و تحت نظارت مستمر نگهداری میشود و انتقال آن به تهران هیچ ضرورتی ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مجتبی سعادتیان، معاون میراثفرهنگی استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به انتشار کلیپی در روزهای اخیر پیرامون وضعیت نگهداری چشم مصنوعی شهر سوخته در موزه منطقهای جنوب شرق کشور، اظهار کرد: چشم مصنوعی شهر سوخته یکی از آثار فاخر، منحصربهفرد و ارزشمند موجود در گنجینه موزه منطقهای جنوب شرق است و تمامی اقدامات حفاظتی و فنی لازم برای صیانت از این اثر تاریخی با دقت کامل انجام گرفته است.
او با قدردانی از دغدغهمندی و حساسیت فعالان و پژوهشگران حوزه میراثفرهنگی، تصریح کرد: بر اساس گزارشهای فنی مصور و جامع ارسالشده به ادارهکل موزهها، وضعیت نگهداری این اثر کاملاً مطلوب بوده و از سوی مراجع ذیصلاح تأیید شده است. همچنین، ادارهکل موزهها بهصورت رسمی اعلام کرده که موضوع انتقال اثر به تهران منتفی است و هیچ ضرورتی برای جابهجایی این شیء وجود ندارد.
سعادتیان با اشاره به محتوای کلیپ منتشرشده در فضای مجازی توضیح داد: آنچه در این کلیپ به آن اشاره شده مربوط به بیش از یک دهه قبل و تنها در ارتباط با مولاژ یا نمونه حجمی مشابه چشم مصنوعی بوده است. شیء اصلی هرگز از مخزن موزه خارج نشده و برای نمایش در هیچ نمایشگاهی جابهجا نشده است؛ تنها مولاژ اثر، با هدف معرفی علمی و آموزشی، در گذشته به یکی از نمایشگاهها انتقال یافته بود.
معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: این اثر باستانی ارزشمند به دلیل ماهیت ترکیبی از مواد آلی و معدنی، نیازمند شرایط نگهداری پایدار و کنترلشده است. خوشبختانه از زمان انتقال آن به موزه منطقهای جنوب شرق تاکنون، پارامترهای محیطی شامل دما، رطوبت و نور با استفاده از تجهیزات دقیق دیتالاگر (پایشگرهای دما و رطوبت پیشرفته) بهصورت مستمر ثبت، کنترل و تأیید میشود.
او با تاکید بر رویکرد شفاف ادارهکل میراثفرهنگی استان در تعامل با پژوهشگران و فعالان حوزه میراث افزود: در راستای تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به دغدغههای متخصصان، ادارهکل میراثفرهنگی استان آمادگی دارد تا با رعایت تمامی اصول حفاظتی و استانداردهای فنی، امکان بازدید محدود از این اثر گرانسنگ را در یکی از سالنهای جانبی مخزن موزه منطقهای فراهم آورد.
سعادتیان در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از آثار تاریخی و میراثفرهنگی، مسئولیتی ملی و اخلاقی است و مجموعه میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با اتکا به دانش تخصصی و استانداردهای بینالمللی، همچنان بر حفظ و نگهداری شایسته آثار تمدنی این سرزمین تاریخی اهتمام ویژه دارد.