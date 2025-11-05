خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند

«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
کد خبر : 1709772
لینک کوتاه کپی شد.

با احکامی جداگانه از سوی «مریم پیرکاری» دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مدیر بخش بین‌الملل و مدیر خانه جشنواره معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، طی حکمی از دبیر جشنواره، «مستانه مهاجر» تدوین‌گر، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران، به عنوان مدیر بخش بین‌الملل نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر حضور دارد.

همچنین «علی اوجی» تهیه‌کننده، بازیگر و برنامه‌گذار فرهنگی به عنوان مدیر خانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر و میزبان این دوره جشنواره (پردیس سینمایی ملت) فعالیت خواهد کرد.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ