به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، طی حکمی از دبیر جشنواره، «مستانه مهاجر» تدوین‌گر، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران، به عنوان مدیر بخش بین‌الملل نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر حضور دارد.

همچنین «علی اوجی» تهیه‌کننده، بازیگر و برنامه‌گذار فرهنگی به عنوان مدیر خانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر و میزبان این دوره جشنواره (پردیس سینمایی ملت) فعالیت خواهد کرد.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

